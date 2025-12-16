中尾明慶、ボディメイク中に食べる“糖質ゼロ”コンビニ食品「本当に1番世話になった」

中尾明慶さんが、自身のYouTubeチャンネルに『2025年…実は人生で1番の高すぎる買い物をしました』の動画をアップ。今回の動画では、“2025年に買って良かったもの”を発表する企画を公開！この中で、中尾さんが「本当に1番世話になった」と話したコンビニ食品をピックアップ♪

中尾さんは「今もお世話になってる」と日頃から食べている様子でコメントした商品がこちら！

◼︎セブンイレブンのサラダチキン

セブン-イレブン / 糖質0gのサラダチキン（スモーク） 110g 税込275円（公式サイトへ）

新鮮な鶏むね肉をじっくりと香りよく燻製した“糖質ゼロ”のサラダチキン。

そのまま食べてもOKですし、お好みの大きさにカットしてサラダや麺のトッピング具材にも使えて便利ですね！

中尾さんは、スモークを披露されていましたが、プレーンやハーブもあるので、食べ比べできそうです♪

※糖質は食品表示基準に基づき、100g当たり0.5g未満を0としている。

◼︎ボディメイク中の昼食に

中尾さんは、2025年の後半から仕事の関係でボディメイクに励んでいたとして、「やっぱりだらしない体じゃ人様に見せれないなと思って。今ちょっと頑張って絞ったりしてるんだけど」とコメント。

その上で、ロケ弁には揚げ物が入っていることが多いと説明しつつ「サラダチキンとおにぎりとかセットで必ず（マネージャーさんに）買ってきてもらうんだけど」「だいぶ食べましたね」と、仕事の日の昼食はコンビニのサラダチキンに頼っていたと話していました！

