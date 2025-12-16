長引く物価高。年末年始のにお値打ちの食材はあるのでしょうか。調査しました。

【写真を見る】“家計の救世主”最安値が続く白菜 オススメ食材は劇的な値上がりのない国産牛肉や価格安定の豚肉 ｢鍋やすき焼き｣

（エフ マルシェ 福丸明男代表）

「ことしは年内に値下がりする食材はないかと」



愛知県春日井市のスーパー「エフ マルシェ」で16日に聞いた、なんとも残念な一言。店に置くほとんどの商品が、去年の1.2倍以上の価格になっているといいます。



（客）

「コーヒーとかがすごく値上がりしているなと思う」





高値続く“物価の優等生” 年明けの価格は？

「もうね…すごく高い」Q.節約術は？「何軒も（スーパーを）まわったりとか」

特に店側として心が痛いというのが…



（福丸代表）

「去年も高値が続いていた卵。通常は年明けにガクンと値段が下がるが、今年の見通しだと年明けに多少は下がるが、例年並みに下がることはないだろうと」

卵は鳥インフルエンザの影響と、エサや物流費の高騰で値上がりし、ことし10月ごろからMサイズ1パック10個が300円台に。



年明けには需要が落ち着くことから例年100円ほど安くなるといいますが、来年1月以降は50円程度に留まるのではということです。

年末の高級食材 イクラは去年の1.5倍

そして、ショックな話がもうひとつ。



（福丸代表）

「これから年末にかけてカニ・イクラ・ウニなど高級食材を食べる時期になると思うが、イクラは去年の1.5倍の価格」



イクラのあまりの高騰にきょうは仕入れなし。年末の販売を検討中だといいます。

また、カニは去年の1.1倍の価格に現在はおさまっていますが、これからの時期、需要拡大は必至。値上がりする可能性があります。



（福丸代表）

「輸入品も高値で推移している。ことしは北海道で一時期オオズワイガミがよくとれたが、一時のものだったので正月に食べるカニは高値になると思われる」

切り餅は去年の1.5倍

そして、正月に欠かせないのが餅。ことし製造のパックの切り餅や鏡餅は去年の1.5倍の価格です。また、餅米は2～3年前に比べて倍近くになっています。

食卓の事情を伺うと…



（客）

「野菜を食べることが多くなったかもしれない。いや野菜も高いから食べること自体を減らしたかな…」

“救世主”は最安値が続くハクサイ

そんな中、福丸社長が“家計の救世主”になると太鼓判を押すのが…



（福丸代表）

「ちょうど寒くなってきたので鍋商材のハクサイ。最安値が続いている。例年より100円程度お値打ちに買えるんじゃないかなと」

Q.なぜ安いのか？

「自然災害が少なく茨城県産が豊富。地元愛知県産も出てきてハクサイがたくさん市場にあるので、値段が安定して安値が続いている」

さらに…



（福丸代表）

「国産の牛肉に関しては、多少高値だが大きな値上がりがないのでオススメ。現状安定しているのが、国産の豚肉の腕肉ともも肉」



特に豚の腕肉を使った小間切れやもも肉は、例年より2割ほど安くお値打ちに提供。この冬はしばらく鍋やすき焼きはオススメだということでした。