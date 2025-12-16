小田急電鉄とホテル小田急サザンタワーは、小田急ホテルセンチュリーサザンタワーのリニューアル工事を2026年秋に開始する。

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーは、ビジネス利用を主眼に、過不足のない機能的なサービスと高品質な客室を組み合わせた宿泊主体型ホテルとして1998年に開業。訪日外国人やレジャー客の増加に伴う、多様なニーズに対応するため、リニューアルする。

客室は、都会的で洗練されたシンプルなデザインとし、荷物の多い訪日外国人利用者に不可欠なゆとりのあるスペースを確保するため、置き型の家具を最小限に留める一方で、自慢の眺望を最大限楽しめるソファの配置などにこだわる。バスルームも刷新し、トイレと洗面を独立させ、複数名利用時の利便性を向上させる。窓の遮熱・断熱性能を強化し、天井には空気清浄機を組み込む。アクセシブルルームを4室新設し、客室数は377室とする。

フロントとロビーでは、スーツケースなど手荷物を収容するバックヤードを拡張して混雑を緩和し、チェックインなどの手続きをよりスピーディーにする。隣接するラウンジの客席スペースを拡大することで座席数を増やす。レストランも従前からの眺望とオープンキッチンはそのままに、客席レイアウトを刷新する。

宿泊は2026年9月末、レストランとラウンジ、宴会場は2027年3月末をもって営業を一時休止する。レストランとラウンジは2027年秋に先行オープンし、2028年春のグランドオープンを目指す。設計は大成建設・乃村工藝社設計共同体、施工は大成建設が担う。