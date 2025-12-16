全国の現役教員７人が、児童の盗撮画像などをＳＮＳグループに共有していた事件です。



１２月１６日に道内の教員の男の初公判が開かれ、男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。



（記者）「５人目のメンバーを乗せた飛行機がセントレアに着陸しました」



教育現場を揺るがした全国の現役教員による盗撮事件。



道内の教員の男の初公判が１６日、開かれました。





性的姿態等撮影などの罪に問われているのは、千歳市の中学校教員・柘野啓輔被告４１歳です。起訴状などによりますと、柘野被告は２０２５年６月、道内の中学校内でペン型カメラを使用し、当時１３歳の女の子の下着姿を盗撮したなどの罪に問われています。柘野被告が画像を共有していたのが、全国の教員同士です。この事件をめぐっては、柘野被告を含む全国の現役教員７人が児童の盗撮画像などをＳＮＳグループに共有。メンバー全員がすでに起訴されています。７人は秘匿性の高いＳＮＳ内で画像を共有し、「ＨＬＴ＝変態ロリコンティーチャー」というグループ名を名乗っていたということです。

２０２５年９月、柘野被告を知る卒業生はー



（卒業生）「お気に入りの生徒にはわかりやすく態度を変えたりしていた。もとから今回の事件のような噂はたっていた。やっと逮捕されたかというのはある」



どのような手口で卑劣な犯行に及んだのでしょうかー



柘野被告に話を聞くため、自宅を訪れましたが…



姿をみせることはありませんでした。



１６日、名古屋地裁で開かれた初公判。



柘野被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。



さらに検察側は冒頭陳述で、「３、４年前ごろＳＮＳで知り合った教員とやりとりをする中で、その教員が撮影した女子生徒の裸の画像をみて、自分も撮りたいと思い、撮り方を尋ねた」などと指摘しました。



めがねにマスク、黒いコートを着て裁判所を後にした柘野被告。



次回は２０２６年２月に追起訴分の裁判が開かれる予定です。