これからの気象情報です。

17日(水)は、傘の手放せない一日になりそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸の地域に波浪注意報が出ています。



◆12月17日(水)天気

・上越地方

午後は、次第に雨の範囲が広がるでしょう。

山沿いでは、雪が混じるところもありそうです。

最高気温は11℃前後の予想です。



・中越地方

沿岸部は夜にかけて雨が降りやすく、今日より寒さが増すでしょう。

山沿いは、昼間雨がやんでも夕方から再び天気が崩れ、夜は雪に変わるところがありそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝から雨が降ったりやんだりのところが多く、夕方からは本降りになるでしょう。

最高気温は9℃前後で、今日よりやや低くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

午前中も断続的に雨が降り、午後は所々で雨脚が強まるでしょう。

山沿いでは、ミゾレの降るところもありそうです。

最高気温は、8℃前後の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

朝からスッキリしない天気で、午後はまとまった雨雲がかかるでしょう。

雨が強く降るところもありますので、大きめの傘を準備ください。



◆風と波

下越と佐渡で、次第に風が強まるでしょう。

波の高さは、上越・中越で最大2m、下越・佐渡ではじめ2.5mの予想です。



◆週間予報

18日(木)も所々で雨が降るでしょう。

一方、19日(金)と20日(土)は晴れてこの時期としては暖かくなりそうです。

21日(日)と22日(月)は広く雨が降り、風が強まるところもあるでしょう。



17日(水)午後は広く雨脚が強まりそうです。お出かけの際は、急な強い雨に注意ください。