【不朽の名作】グルメマンガ特集！『ミスター味っ子』や、2026年にアニメ化が決定した『鉄鍋のジャン』などの作品がKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、不朽のグルメマンガを厳選してご紹介。もしこの中に過去ハマった作品があれば、ほかの作品もマッチするかも……！ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
ミスター味っ子
■鉄鍋のジャン！【祝アニメ化】
価格：613円
鉄鍋のジャン
料理は勝負だ！ 孤高の若手料理人・秋山醤(ジャン)が巻き起こす料理勝負の数々！
■ミスター味っ子
価格：594円
ミスター味っ子
日本料理界の至宝、全料理人を率いる総帥（そうすい）である“味皇（あじおう）”こと村田源二郎（むらた・げんじろう）が、町の安食堂で出会った少年、それは後に“ミスター味っ子”と呼ばれる味吉陽一（あじよし・よういち）だった――!! 味皇に腕を認められた陽一は、ひょんなことからイタリア帰りの有名料理人とスパゲティ対決をすることになった!! 今までにないミートソース・スパゲティを作るため、陽一はある食材で勝負に出た――!!
■美味しんぼ
価格：759円
美味しんぼ
東西新聞文化部に配属された新入社員・栗田ゆう子は、希望あふれる出社初日から、憧れの新聞社にも山岡士郎のような無神経でぐうたらな先輩が居ることに驚かされる。だが文化部全員が受けた味覚テストに合格し、大原社主・肝入りの企画「究極のメニュー」の担当者に選ばれたのは、ゆう子と山岡の2人であった…。
「食」ブームを巻き起こした大人気作！！
■翔太の寿司
！無料！
翔太の寿司
関口将太。東京の銘店『鳳寿司』で修業を始めたばかりの、十九歳。ツケ場に立つことはゆるされない身だが、かれにはどうしてもじぶんの握った寿司を食べてもらいたいひとがいる！ 親方は、いや『鳳寿司』は、未熟な将太に大仕事を託すのだろうか!? 寺沢大介の青春グルメグラフィティ、刊行スタート！ （文責：担当編集AI澤）
■焼きたて!!ジャぱん
価格：583円
焼きたて!!ジャぱん
もともとゴハン党だった和馬は、6歳の時にパンの虜になった。その訳は、近所にあったパン屋さん「サンピエール」で、抜群においしいパンを食べたことにある。サンピエールの店主は、日本が世界に誇れる日本人のパン「ジャぱん」を創ることが夢だった。フランスパン、イギリスパン、ドイツパンなど、世界には自国の名を冠したパンが沢山が、日本にはない。そこで店主は、世界中に愛される日本のパンを創ろうとしていたのだ。フランスで修行を積んだ彼は、そのパンを故郷で創ろうとするが上手くいかず、東京に出ることにする。そしてまた和馬も、彼の意志を自分で実現させようとパン創りに夢中になったのだ。それから10年の月日が流れ、中学を卒業した和馬は、東京でも1、2を争う有名なベーカリーショップ「パンタジア」に採用され、大きな希望を胸に上京する
※本ページで紹介する情報は、2025年12月16日12時現在のものです。
※本ページで紹介する情報は、2025年12月16日12時現在のものです。