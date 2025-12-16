広島・島内颯太郎投手が１６日、マツダスタジアムで契約更改交渉に臨み、４２００万円アップの年俸１億３０００万円でサインした。来季８年目で初の大台突破。１億円プレーヤーの仲間入りに「プロに入った時から、この大台は一つの目標でしたし、達成できてうれしく思います」と胸を張った。

今季はセットアッパーとして６０試合に登板し、４勝２敗１セーブ、２９ホールド、防御率１・４０。２３年の６２試合、２４年の５８試合に続いてフル回転した。「防御率も今までは一番よかったのが２点台。１点台は勝ちパターンで投げる上では最低ラインだと思っていたので、クリアできたのもうれしい」と満足しつつも、阪神に目の前でリーグ優勝を決められたことを「かなり悔しい気持ち。あの試合の印象がすごく大きい」と回想。「本当に優勝に対する気持ちが強くなりました。チームとして気持ちを入れ替え、勝ちに向かって全員で」と来季を見据えた。

新選手会長にも就任しており、球団との交渉は１時間以上の長時間。「個人的な話はほとんどなくて、選手から球団への要望などを」と自覚を示した。チームリーダーとして「これからは自分のことだけではなく、もっともっとチームのことを考えて」と宣言。「もっともっと、勝ちに対しての意識をチームとして持っていかないといけないと感じている。そういう雰囲気づくりを僕もやりますし、僕らの世代が中心になってやっていかないと」と表情を引き締めた。