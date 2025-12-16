¡Ú²Ö¤È¤æ¤áÆÃ½¸¡Û¡¡´°·ë´Ö¶á¤Î¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¤ÏÁ´´¬ÂçÂÎ50¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡ªÄ¹¼÷ÂçÌ¾ºî¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡ÚAmazon¡Û
¡¡Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤ÏÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÆÉ¤á¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÁÏ´©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²Ö¤È¤æ¤á¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìºý¡¢¿·¤¿¤Ê°ìºý¤È¤ÎÆÉ½ñ»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È
¢£¶Ç¤Î¥è¥Ê
²Á³Ê¡§594±ß
¶Ç¤Î¥è¥Ê
¹â²Ú²¦¹ñ¤ÎÉ±¡¦¥è¥Ê¤Ï°ì¿ÍÌ¼¤Î¤¿¤á¡¢Í¥¤·¤¤Éã²¦¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¸î±Ò¤Î¥Ï¥¯Ã£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ»þ¤Ï¥è¥Ê¡¦16ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¥è¥Ê¤ÏÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿½¾·»¤Î¥¹¥¦¥©¥ó¤«¤éäÑ¤òÂ£¤é¤ì¡¢Éã¤Ø¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡£¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»×¤¤¤â´ó¤é¤Ì²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤¬!?
¢£²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢
²Á³Ê¡§594±ß
²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢
¡ÖÍÅ²ø¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯¡¦²ÆÌÜ¡£¶¯ÎÏ¤ÊÍÅÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÄÊì¡¦¥ì¥¤¥³¤Î°äÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ§¿ÍÄ¢¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÍÅ²ø¤¿¤Á¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ë±©ÌÜ¤Ë!! ÁÄÊì¤¬ÍÅ²ø¤¿¤Á¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡Ö·ÀÌó¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÍÑ¿´ËÀ¡¦¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤È¤È¤â¤ËË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÆÌÜ¤Ï¡Ä!? ¤¢¤ä¤«¤··ÀÌó´ñÃÌ¡ª
¢£³Ø±à¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¥º
²Á³Ê¡§594±ß
³Ø±à¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¥º
Èô¹Ôµ¡»ö¸Î¤ÇÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿Îµ°ì¤ÈÍÄ¤¤Äï¤Î¸×ÂÀÏº¡£Æó¿Í¤Ï¿¹¥ÎµÜ³Ø±à¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤ë¡¢¤·¤«¤·¡¢Íý»öÄ¹¤Î¸ò´¹¾ò·ï¤Ï²¿¤È¡Ö³Ø±à¤ÎÊÝ°é¼¼¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤ò¤¹¤ë»ö¡×!! ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ù¥Ó¡¼¥ºÁê¼ê¤ËÎµ°ì¤Ï--? Âç¿Íµ¤¡ª¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡ú
¢£°¦Â¢ÈÇ¡¡²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø
²Á³Ê¡§1,100±ß
°¦Â¢ÈÇ¡¡²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø
Æ´¤ì¤Î¿Í¡¦º´ÌîÀô¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÀÊÌ¤òµ¶¤Ã¤ÆÃË»Ò¹»¤ËÅ¾Æþ¤·¤Æ¤¤¿¾¯½÷¡¦¿ðµ©(¤ß¤º¤)¡£´í¸±¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÃË»Ò¹»¥é¥¤¥Õ¤Î¹ÔÊý¤Ï!?
¢£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È
²Á³Ê¡§528±ß
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È
¥Æ¥ó¥È¤ÇÊë¤é¤¹½÷»Ò¹âÀ¸¡¦Æ©(¤È¤ª¤ë)¡£²È»ö¤ÎÏÓ¤òÇã¤ï¤ìÁðËàÍ³´õ(¤½¤¦¤Þ¤æ¤)¤Î²È¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢ÁðËà²È¤Ë¤Ï°ÛÀ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤ÈÆ°Êª¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤¬-¡£
¢¨ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î16Æü12»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
