【あ〜さ〜く〜ら〜！】佐々木倫子特集！『新装版 動物のお医者さん』『おたんこナース』などの作品がKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、佐々木倫子の作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
おたんこナース
■新装版 動物のお医者さん
価格：759円
新装版 動物のお医者さん
佐々木倫子が贈る、国民的動物コメディー！
進路に悩む高校3年生・西根公輝（通称：ハムテル）。
抜け道に利用していたH大学構内で、「般若のような顔の子犬」と怪しい教授・漆原に出会い、彼の人生は大きく変わる･･･!?シベリアンハスキーのチョビ、猫のミケ、鶏のヒヨちゃん他個性的な動物と人間に囲まれた賑やかな日々が幕を開ける!!
■おたんこナース
価格：759円
おたんこナース
病院に勤務しはじめて5週間の新米看護婦・似鳥ユキエは、まだまだわからないことだらけ。にぎやかな性格の彼女だが、失敗と緊張の連続に涙することも。患者の前では笑顔をと心がけているユキエだが、どうしても相性の悪い患者が1人いる。それは、腸の病気で入院している高校3年生の男の子・三浦君。何かにつけて突っかかってくる彼と、なんとか心を通わそうとするユキエだが…（第1話）。▼夏休みに帰省したユキエは、高校時代とりこになった太宰治の小説に再び夢中に。休みが終わり、決意も新たに病院へ戻ってみると、なんとそこには太宰そっくりの新患が！（第2話）。
■Ｈｅａｖｅｎ？〔新装版〕
価格：649円
Ｈｅａｖｅｎ？〔新装版〕
立地は墓地の中。スタッフは素人ばかり。そしてオーナーは謎だらけのワガママ女。驚異のフレンチレストラン「ロワン・ディシー」、ここに“新装版”開店！！
■チャンネルはそのまま！
価格：759円
チャンネルはそのまま！
今度の主人公は「バカ枠」記者…！？バカだけど、変だけど、何かがひっかかる女・雪丸花子が、地方テレビ局を舞台に繰り広げる爆笑奮闘記！！
北海道☆［ホシ］テレビに勤める雪丸花子は、この日から報道部記者となった入社2年目。さっそく道警班キャップに昼のニュース取材へ同行させられ、待っていたのは増水した川岸での大雨報道。そこで生中継をすることになったが、キャップが不慮の転倒で足を痛めてしまい、急きょ雪丸が中継報道をやることに。なんの心準備もなくテレビに初めて映ることになった雪丸だが、果たして…？
そして、薫の人生にも大きな転機が訪れて――！？
■月館の殺人 上
価格：869円
月館の殺人 上
祖父――まだ見ぬ唯一の肉親に会いに行くため、夜行列車〈幻夜〉号に乗り込んだ空海（そらみ）・17歳。だが、乗り合わせていた乗客たちはあまりに奇妙、しかも初めての北海道、雪、列車と、沖縄育ちの空海を眩暈がするほどの混乱が襲い……そんな中、事件は起こる！！
佐々木倫子（『動物のお医者さん』『おたんこナース』『Heaven？』）、綾辻行人（『十角館の殺人』『霧越邸殺人事件』『Another』）。漫画界×ミステリ界の2大ストーリーテラーが贈る至極の鉄道ミステリ、開幕！
※本ページで紹介する情報は、2025年12月16日12時現在のものです。
