情報通信の株式会社ファーストイノベーション（本社：東京・中央区）は１６日、運営メディア「ＳＥＳ Ｐｌｕｓ」において「２０２５年の新語・流行語ノミネート３０選」に関する意識調査を実施。ＳＮＳ（Ｘ＝旧ツイッター）ユーザー２４１人の回答をもとに“２０２５年に心に残った言葉”をランキング形式で集計し、世代やカテゴリ別の傾向を分析した。調査期間は１１月６〜９日。今月１日に発表された年間大賞の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」はランク圏外という意外な結果となった。寸評、分析、総括は同社。

【第１位】エッホエッホ 全年代から高い支持を集めた“ゆるミーム”。ＳＮＳでの爆発的な拡散が印象に残る理由として挙げられました。

【第２位】古古古米（こここまい） ニュース発のワードで４０〜６０代からの票が多く「今年の象徴的な語感」として支持されました。

【第３位】物価高 生活実感を伴うワードとして３０〜５０代を中心に多数の票を獲得。日常に直結する現実的な言葉が上位に。

【第４位】ミャクミャク 万博の公式キャラクターとして話題に。強烈なビジュアルが記憶に残るという声が多数。

【第５位】長袖をください 気温の急変や“季節感の喪失”を象徴するワードとして支持され、男女問わず幅広い年代でランクイン。

【第６位】ラブブ Ｚ世代を中心に人気。語感の可愛さや音のリズムが評価されました。

【第７位】トランプ関税 国際政治ニュースとして関心が高く、主に３０〜６０代から票を集めました。

【第８位】国宝（観た） ＳＮＳ発のミーム表現として拡散。「見た」という体験と結びついた独自の言い回しが印象的との声。

【第９位】オールドメディア メディア論や情報の信頼性を問う文脈で登場。特に若年層の間で支持されました。

【第１０位】緊急銃猟（クマ被害） ２０２５年の重大な社会課題のひとつ。特に４０〜６０代女性から多くの回答が寄せられました。

★年代別の特徴

１０代：オールドメディア、エッホエッホなどＺ世代の感覚が反映

２０代：ラブブ、チョコミントよりもあ・な・た等、ＳＮＳミーム中心

３０代：エッホエッホ、古古古米、物価高など幅広いジャンルから選択

４０代：トランプ関税、古古古米といった時事系ワードに集中

５０〜６０代以上：緊急銃猟、ミャクミャクなど、社会問題や文化イベントへの関心が強い

総括：２０２５年は「ＳＮＳミーム」と「社会派ワード」の二極化が顕著に

★（参考）実際の新語・流行語大賞トップ１０

働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相

エッホエッホ

オールドメディア

緊急銃猟／クマ被害

国宝（観た）

古古古米

戦後８０年／昭和１００年

トランプ関税

二季

ミャクミャク