お笑いコンビ、ウエストランドの井口浩之（42）が16日、都内で、18日発売の初の単独著書「悪口を悪く言うな！」（Gakken）のサイン本お渡し会を200人を集めて開いた。日常で抱いた違和感や気付きを悪口にしたことを、面白おかしく1冊の本にまとまっている。

井口は「僕は書いてません。前書きと後書きだけは、ちゃんと書いていますけど。何のメッセージ性もない本ですが、急にできたなという感じがします。1年以上前に企画が通って、その後に音沙汰がなかったので、なくなったと思っていたら、2カ月位前に急に。それから2、3週間でできて、本てそんなもんなんだなと。できたばかりで、まだ読んでいないので中身を聞かれて困る」とぼやいた。

本を読んでもらいたい人については「いろいろな人に配りますけど、タイトルが意味ありげなのに何にもないのでね。影響力がある人、フォロワーの多い人に配りたい。M−1の会場に行って配ります。舞台袖で待っていて、チャンピオンに渡したいと思います」。

同じ事務所の爆笑問題の2人には「渡せたら渡したいと思いますが、田中（裕二）さんは興味ないでしょうね。これについては（太田光代）社長とは何一つ話していません。社長のことは書いてないので大丈夫なはず」と話した。

テレビ番組内でお笑いコンビ、さらば青春の光のYouTubeチャンネルに「出るもんか」などと発言。これを受けてさらばの2人やスタッフに所属事務所タイタンの前で待ち伏せされて強引に撮影され、6種類に及ぶさらばのYouTubeチャンネルに出演させられ話題となっている。「さらばも影響力があるので（本を）渡したいですね。YouTubeで取り上げてくれれば」と話した。

「有吉さんにも渡したい。昨日、カメラの回っていないところで『お前ほどモテない男はいない。お前ほど不幸な人間はいないんだよ』とずっと言われてましたから」と笑った。

「皆さんは、いろいろ考えているので、たまには息抜きに何の意味もない本を読んでみてください。さすがにM−1優勝の裏側とか、爆笑問題への思いとか書いてあると思ったら、何もない。自分で意味を探してください」と呼びかけた。

相方の河本太（41）には渡さないという。「おじさんからおじさんへ、そんなないでしょう。サンドウィッチマンのせいで、コンビは仲いいと思われてる。そんなことないから」と訴えた。来年については「サッカー好きなんで、ワールドカップに仕事で行けるように、あらゆるところにこびを売っています」と話した。