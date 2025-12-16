【絢爛豪華】 美しく人々の葛藤を描く！『ベルサイユのばら』『ガラスの仮面』などの作品がKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、絢爛豪華な超有名作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
アラベスク
■ベルサイユのばら
価格：594円
ベルサイユのばら
類を見ない大ブームを巻き起こし今なお世界中の人々を魅了してやまない不朽の名作！フランス宮廷−そこは世界一華やかで贅沢さを競い合うセレブたちの憩いの場。時は18世紀、若き皇太子妃として、オーストリア・ハプスブルグ家よりマリー・アントワネットが嫁いでくる。皇太子夫妻を護衛するのは、男装の麗人・オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェで・・・。華麗な登場人物に導かれながら、ベルサイユを舞台にした情感あふれるストーリー展開にあなたも夢中になるはず！！身分を超え求め合う‘愛’、どんな逆境にもくじけない‘愛’をご堪能ください！！（第1巻）
■オルフェウスの窓
価格：653円
オルフェウスの窓
レーゲンスブルク、ドイツ最古の司教都市。400年以上続く由緒ある男子校の音楽学校には、“オルフェウスの窓”と呼ばれる場所があった。その窓でユリウスとイザーク、またユリウスとクラウスはそれぞれ出会う。―その窓には、悲劇的な恋をもたらすという伝説があった・・・。華麗なる青春と歴史の感動巨編、第1巻！！
■ガラスの仮面
価格：440円
ガラスの仮面
演劇界に小さな巨人誕生！演劇への熱く激しい想いをもつ北島マヤ。
その小さな小舟が、演劇界幻の名作「紅天女」というゴールに向かい、今荒波の大海に漕ぎ出す。そこでマヤを待ち受ける数々の怪物たち。はたしてマヤはどう戦っていくのだろうか？
■アラベスク（完全版）
価格：792円
アラベスク（完全版）
現在のロシア連邦がソビエト連邦であった時代、キエフ・シエフチェンコバレエ学校６年生ノンナ・ペトロワは平凡な一生徒であったが、ある出会いで運命の扉が開きはじめた。バレリーナを目指すノンナの挑戦が始まる。
完全再現された、数多くの貴重なカラー原稿と２色原稿を収録。バレエ漫画の名作の「完全版」！
■伯爵令嬢
価格：452円
伯爵令嬢
フランスの地方の施設で育ったコリンヌは目の見えないリシャールと愛を誓い合う。しかし実は伯爵家の娘だと判明したコリンヌは本当の母に会うために一路パリへ。しかしそこで運命のいたずらが彼女に降りかかる!? 薫り高き少女マンガの傑作が電子書籍でついに配信!!
※本ページで紹介する情報は、2025年12月16日12時現在のものです。
