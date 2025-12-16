長濱ねる、美背中全開黒ドレス姿披露「大人の色気」「透明感すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】女優の長濱ねるが12月15日、自身のInstagramを更新。黒いドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元坂道「背中開きすぎて二度見した」黒ドレス姿
長濱は黒いハートの絵文字とともに、黒いドレスを身に着けたショットを投稿。背中が大きく開いたドレスで、華奢な肩と美しい背中のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「大人の色気」「透明感すごい」「スタイルいい」「美しすぎる」「セクシーなドレス」「背中開きすぎて二度見した」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳元坂道「背中開きすぎて二度見した」黒ドレス姿
◆長濱ねる、黒のドレスショット公開
長濱は黒いハートの絵文字とともに、黒いドレスを身に着けたショットを投稿。背中が大きく開いたドレスで、華奢な肩と美しい背中のラインが際立っている。
◆長濱ねるの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人の色気」「透明感すごい」「スタイルいい」「美しすぎる」「セクシーなドレス」「背中開きすぎて二度見した」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】