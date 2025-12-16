益若つばさ、手作りの牛丼公開「ポイント参考になる」「彩り豊かで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】タレントの益若つばさが12月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの牛丼を公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳モデル「食欲そそる」と話題の本格牛丼
益若は「牛丼作ってる。ポイントは生姜」とつづり、牛丼を作る様子を公開。その後の投稿では、ネギや刻んだ人参が添えられた完成写真とともに「牛丼できた。めっちゃ美味い。冷凍ストックやな」と味の感想を明かしていた。
この投稿にファンからは「彩り豊かで美味しそう」「ポイント参考になる」「食べ応えありそう」「食欲そそる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
