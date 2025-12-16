美人アナウンサー、オフショルコーデで大胆肌見せ「色っぽい」「ラインが美しい」の声
【モデルプレス＝2025/12/16】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが12月15日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスを身に着けたショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳美人アナ「ラインが美しい」胸元大胆のぞくオフショルコーデ
瀧山は「久しぶりにお酒飲んで沢山食べた ここから年末にかけて絶対太るよー、怖い」とつづり、飲食店でのショットを公開。オフショルダーのブラウンのトップスを身に着けており、美しい首から肩のラインやデコルテがのぞいている。
この投稿には「貴婦人の肩」「首から肩のラインが美しい」「華奢で憧れる」「色っぽいコーディネート」「一緒に飲んでみたい」などの反響が寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
