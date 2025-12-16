狩野舞子、ミニスカゴルフウェアから美脚スラリ「抜群スタイル」「脚が綺麗で憧れる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】元バレーボール日本代表で引退後はさまざまなメディアで活躍する狩野舞子が12月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェアを身に着けた姿を公開し、反響を呼んでいる。
狩野は「BEAMS GOLF CUP 2025」に参加したことを報告。「レディース優勝＆全体2位と素晴らしい成績をおさめてしまいました」とチームを組んだ仲間への感謝とともにつづり、ミニスカートのゴルフウェアでコースを回る様子を写真や動画で投稿。スラリとした美しい脚のラインが際立っている。
この投稿には「抜群スタイル」「健康美人」「脚が綺麗で憧れる」「笑顔が可愛い」「優勝おめでとうございます」「ゴルフウェア似合う」「ゴルフコーディネートがお洒落」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆狩野舞子、ミニスカゴルフウェア姿披露
◆狩野舞子の投稿に反響
