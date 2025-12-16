BTS¤Î´°Á´ÂÎ¤ÏÉÔºß¤Ç¤â¡ÖÁ°Ç¯¤Î2ÇÜ¤Ë¡×¡¡º£Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼»Ô¾ì¤ÇºÇ¤â¹â¤¤Çä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤¿K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡©
º£Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼»Ô¾ì¤ÇºÇ¤â¹â¤¤Çä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤¿K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè1¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡×¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×
¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬12·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖTop 10 Highest Grossing K-Pop Tours of the Year¡×¤À¡£
ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ï¡ÖK-POP¤Ïº£¡¢¥Ä¥¢¡¼Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµîºÇ¹â¤ÎÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÇ¯´Ö¥È¥Ã¥×100¥Ä¥¢¡¼Çä¾å¤Î7.7¡ó¤òÀê¤á¡¢2023Ç¯¤Î5.1¡ó¡¢2019Ç¯¤Î4¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿BTS¤¬ÉÔºß¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖK-POP¤Ï¥È¥Ã¥×100¤Ë²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë8ÁÈ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Á°Ç¯¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈK-POP¤ÎÀª¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯10·î1Æü¤«¤é2025Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø±é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤Þ¤º10°Ì¤Ïaespa¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ1800Ëü¥É¥ë¡¢Æ°°÷¿ô13Ëü8000¿Í¡¢¸ø±é¿ô15²ó¡Ë¡¢9°Ì¤ÏG-DRAGON¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ2710Ëü¥É¥ë¡¢Æ°°÷¿ô11Ëü7000¿Í¡¢¸ø±é¿ô9²ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£G-DRAGON¤Ï¡¢¤ï¤º¤«9¸ø±é¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢8°Ì¤ËLE SSERAFIM¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ3410Ëü¥É¥ë¡¢Æ°°÷¿ô23Ëü7000¿Í¡¢¸ø±é¿ô27²ó¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
7°Ì¤Ë¤ÏBTS¤ÎJIN¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ4610Ëü¥É¥ë¡¢Æ°°÷¿ô28Ëü7000¿Í¡¢¸ø±é¿ô18²ó¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
°ìÊý¡¢6°Ì¤ËTOMORROW X TOGETHER¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ6430Ëü¥É¥ë¡¢Æ°°÷¿ô48Ëü5000¿Í¡¢¸ø±é¿ô39²ó¡Ë¡¢5°Ì¤ËATEEZ¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ7000Ëü¥É¥ë¡¢Æ°°÷¿ô40Ëü¿Í¡¢¸ø±é¿ô28²ó¡Ë¡¢4°Ì¤ËENHYPEN¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ7610Ëü¥É¥ë¡¢Æ°°÷¿ô55Ëü6000¿Í¡¢¸ø±é¿ô25²ó¡Ë¤È¡¢Âè4À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ä¥¢¡¼»Ô¾ì¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
3°Ì¤ÏBTS¤ÎJ-HOPE¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ7990Ëü¥É¥ë¡¢Æ°°÷¿ô50Ëü4000¿Í¡¢¸ø±é¿ô33²ó¡Ë¡£JIN¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×10¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¤ÏBTS½Ð¿È¤Ç¡¢½é¤Î¥½¥íÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2°Ì¤ËSEVENTEEN¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ1²¯4240Ëü¥É¥ë¡¢Æ°°÷¿ô96Ëü4000¿Í¡¢¸ø±é¿ô34²ó¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢1°Ì¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤ÎÆ°°÷¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤¿Stray Kids¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ1²¯8570Ëü¥É¥ë¡¢Æ°°÷¿ô130Ëü¿Í¡¢¸ø±é¿ô31²ó¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¡£
BTSÉÔºß¤È¤¤¤¦¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡¢K-POP¤Ï¤à¤·¤í¿þÌî¤ò¹¤²¡¢À¤³¦¤Î¥Ä¥¢¡¼»Ô¾ì¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£