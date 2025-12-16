NCT・テヨンの除隊後“初舞台”に注目コラボまで…『2025 SBS歌謡大祭典』スペシャルステージに期待

12月14日に海軍を満期除隊したNCTのテヨンが、『2025 SBS歌謡大祭典』を通じて超スピード復帰を果たす。

【写真】テヨン、除隊当日の“軍服SHOT”

『2025 SBS歌謡大祭典 with Bithumb』（以下、『2025 SBS歌謡大祭典』）は、全36組による超豪華ラインアップに続き、新たに追加された出演アーティストとスペシャルステージを初公開し、レジェンド級のステージを予告した。

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンと、米ビルボードチャートに多数ランクインし、今年目覚ましい成長を遂げたグローバルガールズグループKATSEYEのユンチェが共演する『Let Me Tell You（feat. Yoonchae of KATSEYE）』のステージが、『2025 SBS歌謡大祭典』で初披露される。

（画像＝SBS）ヨンジュン（左）とユンチェ

原曲にはKATSEYEのダニエラがフィーチャリングとして参加し、互いへの熱い愛情を表現。ヨンジュンとダニエラによるペアダンスは、公開直後から世界中のファンの熱い反響を呼んだ。

今回ヨンジュンと共にステージに立つことになったユンチェは、「もともとダニエラお姉さんとヨンジュン先輩の相性がとても良くて、大好きなコラボでした。こうして歌謡大祭典でヨンジュン先輩と一緒にステージを作る機会をいただけて、本当に感謝しています。ダニエラお姉さんのように、うまく表現できるよう頑張ります」と感想を語った。

また、『2025 SBS歌謡大祭典』のために、BOYNEXTDOORのウナクとILLITのウォンヒが「雪だるまズ」としてタッグを組む。雪だるまのような愛らしいビジュアルに加え、ステージ上での高い表現力でも注目を集めている2人は、今回のスペシャルステージを通じて、ステージ掌握力というギャップのある魅力を披露する意気込みだ。

（画像＝SBS）ウナク（左）とウォンヒ

このほか、ラッパーメンバーによるスペシャルステージも注目を集めそうだ。K-POP各グループを代表するラッパーであるTHE BOYZのソヌ、TREASUREのハルト、ALLDAY PROJECTのウチャンが、『2025 SBS歌謡大祭典』で未公開のクリスマス自作曲を披露する。3人は“ラッパー彼氏”に変身し、クリスマスのサプライズプレゼントのような新たな見どころを届ける予定だ。

さらに、ジャンルを超えた多彩なコラボレーションによるスペシャルステージも用意されており、視聴者に一層充実した見どころを提供する。

（画像＝SBS）左からソヌ、ハルト、ウチャン

なお、『2025 SBS歌謡大祭典』は、12月25日16時50分より生放送され、日本ではLemioプレミアムで配信予定だ。