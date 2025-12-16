【ちいかわ×セブン‐イレブン第2弾】和洋スイーツ5品+コラボ商品6品 / LINE、Xを使ってのキャンペーンも

セブン‐イレブンは、人気キャラクター「ちいかわ」」(©ナガノ)とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお!セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾を、2025年12月26日(金)から全国のセブン‐イレブン店舗で開催する。

第2弾では、原作に登場するスイーツをイメージした和洋スイーツ5商品を順次発売するほか、食品や雑貨などのコラボ商品も順次登場する。

※店舗により発売時期や価格が異なる場合がある。予定数終了などにより、取り扱いがなくなる場合がある。文中、食品の税込価格は軽減税率適用の8%で表記。他は消費税10%表記。

〈作中に登場するスイーツをイメージしたコラボ商品〉

◆ちいかわのころころプチパンケーキ

価格:278円(税込300.24円)

発売日:12月23日(火)〜順次

販売エリア:全国

ちいかわとうさぎが食べていた巨大なホットケーキをイメージした商品。ショコラとメイプルの2つの味が楽しめるプチサイズのパンケーキ。

ちいかわのころころプチパンケーキ ©nagano

◆すっごい食べ物 いなりあげもち

価格:240円(税込259.20円)

発売日:12月25日(木)〜順次

販売エリア:全国

ハチワレがちいかわに「共有」したかった、すっごい食べ物の「いなりあげもち」をイメージし、甘辛く煮た油揚げでもちを包んだ商品。

すっごい食べ物 いなりあげもち ©nagano

◆もっちりホットク チョコレート

価格:250円(税込270円)

発売日:12月25日(木)〜順次

販売エリア:沖縄県除く全国

ちいかわとハチワレが食べていたおやきをイメージした、ビターなチョコレート入りのもちもち食感のホットク。

もっちりホットク チョコレート ©nagano

◆いちごミルクプリン

価格:260円(税込280.80円)

発売日:12月26日(金)〜順次

販売エリア:全国

ラッコが飲んでいたいちごミルクをイメージし、果肉入りいちごジュレをのせたプリン。

いちごミルクプリン ©nagano

◆跳ねる!でっかいざくざくカステラ

価格:398円(税込429.84円)

発売日:12月30日(火)〜順次

販売エリア:全国

ちいかわたちが飛び跳ねていたザラメ付きカステラをイメージし、ざくざく食感としっとり生地のコントラストが楽しめる商品。

跳ねる!でっかいざくざくカステラ ©nagano

〈その他のコラボ商品〉

◆おやつカンパニー ブタメン太麺スナック とんこつ味

価格:238円(税込257.04円)

発売日:12月17日(水)〜順次

販売エリア:一部店舗を除く全国

おやつカンパニー ブタメン太麺スナック とんこつ味 ©nagano

◆明星 チャルメラ ちいかわラーメン豚骨醤油味

価格:298円(税込321.84円)

発売日:12月27日(土)〜順次

販売エリア:一部店舗を除く全国

明星 チャルメラ ちいかわラーメン豚骨醤油味 ©nagano

◆鬼辛カレーポテトスティック

価格:298円(税込327.80円)

発売日:2026年1月24日(土)〜順次

販売エリア:一部店舗を除く全国

鬼辛カレーポテトスティック ©nagano

◆ちいかわステンレスタンブラー パステルピンクver.

価格:2,200円(税込2,420円)

発売日:12月26日(金)〜順次

販売エリア:一部店舗を除く全国

本体サイズ:飲み口外径約8.6cm×高さ約15cm

ちいかわステンレスタンブラー パステルピンクver. ©nagano

◆ちいかわステンレスタンブラー ウォームレッドver.

価格:2,200円(税込2,420円)

発売日:12月26日(金)〜順次

販売エリア:一部店舗を除く全国

本体サイズ:飲み口外径約8.6cm×高さ約15cm

ちいかわステンレスタンブラー ウォームレッドver. ©nagano

◆ちいかわオリジナルエコバッグ

価格:1,200円(税込1,320円)

発売日:12月26日(金)〜順次

販売エリア:一部店舗を除く全国

本体サイズ

本体展開時:横約29cm×高さ約53cm

収納時:横約12.5cm×高さ約17cm

ちいかわオリジナルエコバッグ ©nagano

〈LINEやXを使ったキャンペーンも〉

12月26日（金）から1月8日（木）キャンペーン期間中は、LINEを使ってのスタンプラリー企画、Xを使ってのプレゼント企画も開催される。詳細は公式サイトをチェック。

■公式サイト