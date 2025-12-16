【ちいかわ×セブン‐イレブン第2弾】和洋スイーツ5品+コラボ商品6品 / LINE、Xを使ってのキャンペーンも
セブン‐イレブンは、人気キャラクター「ちいかわ」」(©ナガノ)とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお!セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾を、2025年12月26日(金)から全国のセブン‐イレブン店舗で開催する。
第2弾では、原作に登場するスイーツをイメージした和洋スイーツ5商品を順次発売するほか、食品や雑貨などのコラボ商品も順次登場する。
※店舗により発売時期や価格が異なる場合がある。予定数終了などにより、取り扱いがなくなる場合がある。文中、食品の税込価格は軽減税率適用の8%で表記。他は消費税10%表記。
◆ちいかわのころころプチパンケーキ
価格:278円(税込300.24円)
発売日:12月23日(火)〜順次
販売エリア:全国
ちいかわとうさぎが食べていた巨大なホットケーキをイメージした商品。ショコラとメイプルの2つの味が楽しめるプチサイズのパンケーキ。
ちいかわのころころプチパンケーキ ©nagano
◆すっごい食べ物 いなりあげもち
価格:240円(税込259.20円)
発売日:12月25日(木)〜順次
販売エリア:全国
ハチワレがちいかわに「共有」したかった、すっごい食べ物の「いなりあげもち」をイメージし、甘辛く煮た油揚げでもちを包んだ商品。
すっごい食べ物 いなりあげもち ©nagano
◆もっちりホットク チョコレート
価格:250円(税込270円)
発売日:12月25日(木)〜順次
販売エリア:沖縄県除く全国
ちいかわとハチワレが食べていたおやきをイメージした、ビターなチョコレート入りのもちもち食感のホットク。
もっちりホットク チョコレート ©nagano
◆いちごミルクプリン
価格:260円(税込280.80円)
発売日:12月26日(金)〜順次
販売エリア:全国
ラッコが飲んでいたいちごミルクをイメージし、果肉入りいちごジュレをのせたプリン。
いちごミルクプリン ©nagano
◆跳ねる!でっかいざくざくカステラ
価格:398円(税込429.84円)
発売日:12月30日(火)〜順次
販売エリア:全国
ちいかわたちが飛び跳ねていたザラメ付きカステラをイメージし、ざくざく食感としっとり生地のコントラストが楽しめる商品。
跳ねる!でっかいざくざくカステラ ©nagano〈その他のコラボ商品〉
◆おやつカンパニー ブタメン太麺スナック とんこつ味
価格:238円(税込257.04円)
発売日:12月17日(水)〜順次
販売エリア:一部店舗を除く全国
おやつカンパニー ブタメン太麺スナック とんこつ味 ©nagano
◆明星 チャルメラ ちいかわラーメン豚骨醤油味
価格:298円(税込321.84円)
発売日:12月27日(土)〜順次
販売エリア:一部店舗を除く全国
明星 チャルメラ ちいかわラーメン豚骨醤油味 ©nagano
◆鬼辛カレーポテトスティック
価格:298円(税込327.80円)
発売日:2026年1月24日(土)〜順次
販売エリア:一部店舗を除く全国
鬼辛カレーポテトスティック ©nagano
◆ちいかわステンレスタンブラー パステルピンクver.
価格:2,200円(税込2,420円)
発売日:12月26日(金)〜順次
販売エリア:一部店舗を除く全国
本体サイズ:飲み口外径約8.6cm×高さ約15cm
ちいかわステンレスタンブラー パステルピンクver. ©nagano
◆ちいかわステンレスタンブラー ウォームレッドver.
価格:2,200円(税込2,420円)
発売日:12月26日(金)〜順次
販売エリア:一部店舗を除く全国
本体サイズ:飲み口外径約8.6cm×高さ約15cm
ちいかわステンレスタンブラー ウォームレッドver. ©nagano
◆ちいかわオリジナルエコバッグ
価格:1,200円(税込1,320円)
発売日:12月26日(金)〜順次
販売エリア:一部店舗を除く全国
本体サイズ
本体展開時:横約29cm×高さ約53cm
収納時:横約12.5cm×高さ約17cm
ちいかわオリジナルエコバッグ ©nagano〈LINEやXを使ったキャンペーンも〉
12月26日（金）から1月8日（木）キャンペーン期間中は、LINEを使ってのスタンプラリー企画、Xを使ってのプレゼント企画も開催される。詳細は公式サイトをチェック。