

穴吹学園提供

穴吹学園（高松市）が運営する穴吹コンピュータカレッジの学生チーム（チーム名ドルフィン）が「第10回セキュリティコンテストMBSD Cybersecurity Challengers2025」の全国大会で最優秀賞（第1位）に輝きました。

受賞したのは、AIテクノロジー学科2年の岩瀬友星さん（香川県立志度高校卒）、情報システム学科2年の茶円伊織さん（香川県立高松高校卒）、ネットワークセキュリティ学科2年の藤井航太郎さん（クラーク記念国際高校卒）、ネットワークセキュリティ学科2年の篠原歩さん（委託訓練生）の4人です。

「MBSD Cybersecurity Challengers」は、将来のサイバーセキュリティを担う若手人材の発掘と育成を目的とした全国規模のコンテストです。2025年度は全国の専門学校30校から96チームが予選に参加し、上位10チームが本選に出場しました。

穴吹コンピュータカレッジは2024年度に全国5位でしたが、2025年度はECCコンピュータ専門学校やHAL東京など強豪校を抑えて見事、頂点に輝きました。

リーダーの藤井航太郎さんは「日々の学習が実を結び、自分たちの成長を感じる大会になりました。就職後もさらに技術力を高め、社会のサイバーセキュリティの向上に貢献していきたいと思います」と話しています。