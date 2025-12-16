高市総理は16日、日本維新の会の吉村代表と与党党首会談をおこない、衆議院の議員定数の削減について、衆議院の選挙制度に関する協議会のもとで、国勢調査の結果を踏まえて成案を得ることを目指すことで合意しました。

「定数削減についてでございますが、まずは衆議院選挙制度に関する協議会のもとで、国勢調査の結果を踏まえつつ、自民、維新が協力をして、確実に成案を得ることを目指すということで合意をいたしました」

臨時国会の会期末があすに迫る中、高市総理は連立を組む日本維新の会の吉村代表と党首会談をおこない、臨時国会での法案の成立を見送ることとなった衆議院の議員定数削減について、衆議院の選挙制度に関する協議会のもとで、国勢調査の結果を踏まえて成案を得ることを目指すことで合意したと明らかにしました。

また、連立の合意に従い、▼国家情報局の創設や、▼日本版CFIUS（対日外国投資委員会）の創設などについて、両党で政策を前に進めていくことでも合意したとしています。