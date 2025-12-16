スピードスケート女子で、２２年北京五輪１０００メートル金メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１６日、ワールドカップ（Ｗ杯）計４戦を終えて羽田空港に帰国した。第４戦では１０００メートルと１５００メートルで２冠を果たし、自身４度目となるミラノ・コルティナ五輪代表入りは確実。靴のブレードを以前使用していたものに戻したことに手応えを示しつつ、「試行錯誤しているものが１つ形にできたかな、と実感できたレースだった」とうなずいた。

１８年平昌五輪以来の金メダル奪還を目指す団体追い抜きでは、Ｗ杯第１戦で２季ぶりＶ。高木が列の中央を担うなどさまざまな戦術を試しながら試合に臨み、３戦連続で表彰台に立った。エースは「どういう作戦がいいのかと手探りの状態から、こういうやり方であっていると自信を強く持てる機会になった」とうなずきつつ、「立ち位置としては、優勝に届くレベルまで上がっていない。どんどんトライしていきたい」と気を引き締めた。

今後は、五輪内定のために出場が義務付けられている全日本選手権（２６日開幕、長野・エムウェーブ）に出場する。「内定あるなしに挑んでいきたい」と話す１０００メートル、１５００メートルに加え、５００メートルと３０００メートルにも出場予定。「体が許す限りはレースに出たい。出る種目は取りに行くつもりでいる」と複数種目の代表入りを視野に入れつつ、「最終日の１５００メートルは、五輪でも私の種目では最後にある。疲労感がある中で滑ることも大事かな」と、五輪へ向けた予行演習の場とする考えも示した。