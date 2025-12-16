格闘家の武尊（34）と女優の川口葵（27）夫妻が16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」ファイヤーステージイベントに出席した。

作品ファンの代表として、武尊が川口をエスコートしながらレッドカーペットを歩いた。今回は第一章の完結となる作品で、自身も引退試合を控える武尊は「同じく節目ということで、同じような気持ちで見られることを楽しみにしています。戦闘シーンは迫力があっていつも楽しませてもらっていて、今回も過去最高のアクションシーンがあるということで楽しみです」と力を込めた。

川口は「テーマが家族愛ということで、私も今年結婚したこともあって家族ができて、重ねながら目に焼き付けたいと思います」とあいさつ。武尊も「これから子どももできて家族が多くなるかもしれないので、身近な守るべき人のために戦う姿を見て、引退試合へ向けてパワーをもらって帰りたい」と意気込んでいた。

イベントにはチョコレートプラネット、TRFのSAM、DJ KOO、CHIHARU、島袋聖南、石倉ノア、青木マッチョ、エルフの荒川、島崎遥香、CRAZY COCOらも登壇した。