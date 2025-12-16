好き&行ってみたい「秋田県の夜景スポット」ランキング！ 2位「五城目城」、1位は？ 【2025年調査】
寒さが厳しくなるこの季節。空気の透明度が増すことで、夜景の輝きは格段に増します。冷たい空気を肌で感じながらきらめく光を眺める体験は、冬の旅のハイライトです。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「夜景スポットに関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き&行ってみたい「秋田県の夜景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「夜のお城を見る機会がないから」（20代女性／千葉県）、「控えめな町の明かりに癒されます」（30代女性／東京都）、「城から眺める夜景は良さそう」（40代男性／大阪府）、「夜のお城は珍しいので記念になります」（50代女性／和歌山県）といった声が集まりました。
回答者からは「日本海と秋田港を一望できる展望タワーを体験したい」（10代男性／大阪府）、「日本海に沈む夕日を見ながらだんだん街に灯りがついていく夜景を見たいと思ったから」（30代女性／宮城県）、「展望室から３６０度の夜景が楽しめるので行ってみたい」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：五城目城／56票五城目城は、南秋田郡五城目町の森山森林公園内に建てられた模擬天守です。夜間は入館できませんが、城の入り口前にある開けた場所から、眼下に広がる五城目町と秋田自動車道の夜景を観賞することができます。光量は市街地の夜景と比較すると控えめですが、心安らぐ静かな町明かりが魅力です。アクセス路は舗装されていますが、夜間は外灯がないため、懐中電灯の持参が推奨されています。
1位：セリオン／82票セリオンは、秋田港にそびえ立つ全高143mのポートタワーで、秋田港のシンボル的な存在です。地上100mに位置する展望室は360度のパノラマビューとなっており、秋田市街地をはじめ、広大な日本海、男鹿半島、遠くには鳥海山まで一望できます。展望台から無料で夜景を鑑賞できることや、日本海に沈む美しい夕日も人気の理由です。道の駅「あきた港」のエリア内にあり、物産館やカフェも併設されているため、一日を通して楽しめる施設です。
