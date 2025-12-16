今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は12月16日現在

【写真】このクオリティで1万5千円を切るとは…

機能性とデザイン性がそろったジャケット

今回、ご紹介したいのはズバリ「シームレスダウンショートコート」です。

毎シーズン、多様なジャケット類が販売されるユニクロ。なかでも人気のシームレスタイプの中でも機能性とそのデザインから注目される一着がこのコートなんです。

さっそく「シームレスダウンショートコート」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜フィルパワー750以上（IDFB法による測定値）のプレミアムダウンで暖かい。防風、撥水性が進化した高機能ダウン。縫い目がないので暖かさをキープできる。（肩、脇、袖切り替え、袖下、袖付け、ポケット、前立て、フード切り替え、フード付け、襟、襟付け、には縫い目があります）＞

＜首まわりはクッション襟＞

＜外ポケットの内側と袋布はフリースで細部まで暖かい＞

＜小雨程度の水をはじく撥水加工。生地表面に撥水剤を固着させているため、撥水効果が長持ちします＞

＜ 足さばきをよくするダブルファスナーを採用＞

といった紹介が。高い機能性をしっかりと確保しながら、ユニクロらしいデザイン性を取り入れたダウンジャケットということで、これは人気が出るのも当然かも。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。



写真：ユニクロ公式インスタグラムより

「価格バグってませんか？ 期間限定で3000円オフで買いましたが、ホントに安い、こんなで良いのという暖かさ。車で暖房付けたら暑くて後悔した」

「他のブランドだったら絶対こんなにお得に買えない、普通に5〜6万以上しそうなレベルのクオリティだと思います！」

「丈が長めで全身が暖かく、着膨れして見えないシルエットがすごく良い」

「とても軽いし暖かいです。丈も長すぎず、お尻が隠れる長さで良いです」

「短いダウンは寒いし、ロングは嵩張るし、で私には丁度良い丈です」

「ユニクロさんの企業努力はスゴイですね。技術進化にも驚きました。袖口、風除け、フード、ポッケ、チャックがしっかりしていて、かなり温かい」

「オンラインショップで見るより実物の方が良いです。とても暖かくてすぐに購入を決めました」

などなど。こちらもまさに絶賛の嵐。

現在値下げ中

とにかく購入した方から、その機能もデザインも賞賛の声多数。

そのユニクロの「シームレスダウンショートコート」が今現在値下げされて14900円にて販売されています。

高機能かつ流行デザインのジャケットがグッと手に取りやすい状況になったということで、これは絶対に見逃せない…。

カラーは＜グレー＞＜ブラック＞＜ネイビー＞の３色、サイズはXSから3XLまでの7種が展開していますが、XS・XXL・3XLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱いとのことでご注意を。

この冬、しっかり活躍してくれそうなユニクロのシームレスダウンショートコート。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより