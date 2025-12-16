「今までショートにこだわってずっとやってきたので、そこへの気持ちはありますし、もう一度、あそこのポジションを守ることができれば、そこで勝負したい気持ちは常に持っています」。

ロッテの藤岡裕大は来季、ショートのポジションに挑戦することを表明した。

藤岡はプロ入りから23年までショートのレギュラーで活躍してきたが、24年からセカンドにコンバート。今季は102試合に出場して、打率.256、4本塁打、25打点の成績だった。

藤岡は「どこをやるかはまだわからないんですけど、どこでも行けるようにキャンプまで準備したいなと思います」としながらも、ショートへのこだわりについて報道陣から問われると、「１番安定して守れる選手があそこを守るべきだと思いますし、二遊間は周りも見ないといけないというのもありますし、サインもすごく多い。責任感をもって守らないといけないポジション。やりがいはあるなと感じています」と話した。

また、今オフは国内FA権を行使せずに残留を決めた。「ここで優勝したいという思いはありましたし、それを持って来年以降やらないといけないなと」と気を引き締めた。

来年1月は「今まで通り近藤選手と。今もこっちで一緒に練習したりしているので、去年よりいい形でキャンプを迎えられるのではないかなと思います」と、例年通り、近藤健介（ソフトバンク）らと自主トレを行う。再挑戦となるショートでもう１度輝いてみせる。