¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤«¤È¡Ä¡×²Ï¹çÍ¥¼Âà¾¼ÏÂ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸á´°Á´ºÆ¸½¤ËÈ¿¶Á¡¡Ç¯²¼ÇÐÍ¥¤Èà¥ë¥ó¥ë¥ó2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö»ä¤Î30Ç¯Á°¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Õ¤Æ¤Û¤É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡Ö¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡½÷Í¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â(24)¤¬¾¼ÏÂ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸É÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ä¡£Ç¯²¼ÇÐÍ¥¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦à¿ÆÌ©á2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É»£±ÆÆü»ï¡×¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î4Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë!¡×(TBS)¤Î¸ø¼°X¡£
¡¡¾®Àî½ã»ÒÌò¤Î²Ï¹ç¤È¡¢¸þºä¥¥è¥·Ìò¤Îºä¸µ°¦ÅÐ(16)¤¬Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¾Ð´é¤ÇÀÜ¶á¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö½ã»Ò¤»¤ó¤Ñ¡¼¡¼¡¼¤¤¡ª¡ª¤Ã¤Æ¡ª¥¥è¥·¤¬¤Þ¤¿¤Þ¤¿¾¼ÏÂ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡×¤ÈÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç½ã»Ò¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥¥è¥·¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡¼»ä¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤·¤Æ¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó♡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯²û¤«¤·¤¤ÉþÁõ¤È¥Ð¥Ã¥¯!!¾¼ÏÂ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È!?¡×¡Ö»ä¤Î30Ç¯Á°¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¡£À¨¡×¡ÖÉþÁõ¤â¥«¥Ð¥ó¤â²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÉþÁõ´°àú¡ª¡×¡Ö¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥óÉ÷¥Ð¥Ã¥°¤¬¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡¼¡×¡Ö¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£