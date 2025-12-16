研ナオコ、兄夫婦が手作りした恒例の“冬ギフト”を公開「すごい、売り物みたいに上手ですね！」「めっちゃ美味しそう」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が15日、「実は待っていました」と題し自身のブログを更新。兄夫婦が手作りした“冬の味覚”が今年も届けられたことを明かし、写真を披露した。
【写真】「めっちゃ美味しそう」「売り物みたいに上手ですね！」兄夫婦が手作りした干し柿を披露した研ナオコ
兄夫婦が持ってきてくれたのは、手作りの「干し柿」。
完成したたくさんの干し柿のほか、「1ヶ月前はこんな感じだったそうです」と、柿を吊るして乾燥させている途中の様子も紹介した。
「実は、そろそろかなーと思ってました」と完成を心待ちにしていたことも明かし、「いつも有難う」と毎年変わらず手間ひまかけて作ってくれる兄夫婦に感謝の言葉を伝えた。
コメント欄には「わぁ〜いいなぁ〜」「めっちゃ美味しそう」「すごい、売り物みたいに上手ですね！」「期待してるナオコさんが可愛い（笑）」「仲の良さが伝わります！」「美味しく頂いて下さいね〜」などと、さまざまな反響が寄せられている。
