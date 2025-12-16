テレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜後9・00）の公式インスタグラムが16日までに更新され、女優の宮崎あおい（40）のクランクアップの様子を投稿した。

同番組は「ともに走り抜けたキャストたちのクランクアップの様子をお届け」「続いて、四季の様子を 現場を明るく、温かい空間にしてくれまるで天使のようだった宮粼さん」とコメント。

さらに。「最終日に近づくにつれ、現場でも寂しくて泣いちゃう宮粼さんの涙につられちゃうスタッフ続出」「そして、まさかの“二代目大泉洋”襲名！？みんな大泉さんのこと大好きだな〜お疲れ様でした」とつづり、宮崎がクランクアップを迎えた際の様子を動画で紹介。スタッフらを前に涙を浮かべながら言葉を述べたり、主演を務めた俳優・大泉洋が登場し、宮崎に花束を手渡しハグをする姿が公開された。

これに対し、フォロワーからは「あおいちゃんの涙にもらい泣き」「あおいちゃん撮影お疲れ様でした」「これからもご活躍を応援しています」「あおいちゃんが四季ちゃんで良かった」「最終回どんな結末になるのか、楽しみのような終わってほしくないような複雑」「本当に楽しい現場だったんだろうなぁ」といった反響が寄せられている。