製造業の株式会社Ｆｕｊｉｔａｋａ（本社：京都市）は１６日、オフィス喫煙所の環境についておよそ３人に１人が「不満」と感じているという調査結果を発表した。

喫煙所があるオフィスに出社している会社員（２０代〜５０代の男女）が対象で、３３８人（喫煙者１６７人、非喫煙者１７１人）が回答。「現在の職場の喫煙・分煙環境に対する満足度」は、「やや満足」が４２．６％。「非常に満足」が２６．６％となった。一方「やや不満」２４．３％、「非常に不満」６．５％を合計すると計３０．８％となり「約３人に１人が、現在の職場の喫煙・分煙環境に程度の差こそあれ不満があることがわかりました」（同社）とした。

喫煙者・非喫煙者別の回答では、双方ともに「やや満足」が最多だが、喫煙者は「やや不満」２８．１％、「非常に不満」４．２％。非喫煙者は「やや不満」２０．５％、「非常に不満」８．８％。「この結果から、喫煙者の方が非喫煙者よりも現在の職場の喫煙・分煙環境に不満を持っている人が多いことが明らかになりました」（同社）とのことだ。

また「現在の職場の喫煙・分煙環境について、課題だと感じていることは何ですか（複数回答か）」の質問では、以下の回答がそれぞれ上位に入った。

【喫煙者】

第１位 喫煙所の狭さ ２７．５％

第２位 喫煙所の遠さ ２２．８％

第３位 喫煙所の換気能力不足 ２１．０％

【非喫煙者】

第１位 喫煙者からするタバコの臭い ３２．８％

第２位 喫煙所周辺の悪臭 ２２．８％

第３位 喫煙休憩による喫煙者と非喫煙者間の不公平感 １８．１％

※いずれも「特にない」を除く

同社は「この結果から、現在の職場の喫煙・分煙環境について、課題だと感じていることは主に『喫煙者からするタバコの臭い』や『喫煙所周辺の悪臭』であることが明らかになりました」としている。