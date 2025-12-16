ラグビー・リーグワン２部の花園（旧近鉄）はこのほど、地元・東大阪市の小中学生は今季ホーム全試合入場無料とし、南アフリカ代表ＳＯマニー・リボック（２８）が１６日、招待カードの授与を行った。本拠・花園ラグビー場に最も近い東大阪市立英田（あかだ）中を訪問。ラグビー部の練習に一部参加し「みんなに（花園近鉄）ライナーズに入りたいと思ってもらえるプレーをする」と約束し、「是非、ライブで楽しんでほしい」と呼びかけた。

今回の無料招待は、新加入のリボックが入団時のトークショーで「地域の子供たちのために何かしたい」と提案。太田春樹監督（３８）が呼応し、クラブが決定した。「少年時代はラグビーを好きになる大事な時間」と自身の経験と重ね合わせた司令塔。チームは１３日の開幕・愛知戦（パロマ瑞穂）で快勝し、２０日に本拠開幕・東葛戦（花園）を迎えるが「いい準備をしている」と自信を見せた。

英田中は元日本代表ＣＴＢ元木由記雄氏や元近鉄監督・坪井章氏らを輩出し、今秋の近畿大会でも準優勝した中学ラグビーの名門。岸田幸将主将（３年）は「リボック選手から力強い言葉をもらった。高校で花園に出て、将来はプロのラグビー選手になりたい」と目を輝かせた。