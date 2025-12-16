忘年会シーズンを迎え、にぎわいをみせる金沢市中心部。金沢駅から片町までの都心軸の再開発が動き始めた一方、資材高騰などの影響を受け、事業が遅れている地区もあります。年の瀬の現状を取材しました。



「プレーゴの解体および片町四番組、山側地区の再整備にかかる事業費が補正予算に計上されました。後手に回ることがないよう、どう留意するのか市長の所見を伺います」





金沢市・村山 卓 市長「プレーゴの新たな所有者である株式会社フジタが、単独で施設整備を行うということになりますので、地域整備方針に沿った開発をこちらから要請する」片町の商業施設「プレーゴ」など、都心軸の再開発についての質問が相次ぎました。

来年3月に営業を終えるプレーゴの跡地には、土地を取得した東京の企業によってホテルの建設が検討されています。



一方、通りを挟んだ築60年以上のこちらのビルも、今後、大型の複合施設へと建て替えられる計画ですが、着工の見通しは立っていません。



「去年の8月から基本設計とか、金計画、この辺の測量業務をはじめていただいて、今年3月に一連の作業が終わって結果が出たんですけど、工事費が去年の7月からぐんと上がってしまって、資金計画がかえりが大きくて、今もう一回資金計画を見直して」



今年中に石川県の事業認可を得て、早期の着工を目指していたものの、資材や人件費が急激に高騰。

事業計画の見直しが必要となり、認可を受けるのが1年は遅れる見通しだといいます。



現在、空きテナントを所有する地権者にとっては、計画の遅延は賃料収入の減少に直結します。



片町四番組海側地区市街地再開発準備組合・羽岡 巌 理事長：

「新しい再開発ができるんだということに対して期待も大きいし、早くやってくれという声も大きい。なんとか成功できるように頑張っていきたい」



金沢の都心軸に押し寄せる再開発の波。



年の瀬の街なかで、物価高騰に翻弄されたビルの立て替え計画はもう一度、事業認可の取得へ向け動き始めていました。

