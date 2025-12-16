元おニャン子・渡辺美奈代、子供たちに作った弁当披露「彩り最高に綺麗」「おしゃれなレストランに売ってる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が12月15日、自身のInstagramを更新。子どもたちに作ったという弁当を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「おしゃれなレストランに売ってる」子供たちへのチキンカツレツ弁当
渡辺は「夜はお出かけなので 子供達にはお弁当を作りました」とつづり、弁当を披露。「ミラノ風チキンカツレツ」「紫キャベツのナムル 」「キャロットラペ」とおかずについての説明もしており、紫やオレンジと彩りも美しいおかずが綺麗に盛り付けられている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれなレストランに売ってる」「彩り最高に綺麗」「プロが作ったみたい」「食べさせて」といった声が上がっている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
