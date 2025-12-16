2025年下半期「ViVi国宝級イケメンランキング」発表 Travis Japan松田元太がNOW部門で初の首位
【モデルプレス＝2025/12/16】12月23日発売の「ViVi」（講談社）2026年2・3月合併号では「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年下半期」を発表。Travis Japanの松田元太が、NOW部門で初の1位を獲得した。
【写真】「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門・NEXT部門・ADULT部門発表
2015年の11月にスタートし、今回の2025年下半期で10周年を迎えた「ViVi国宝級イケメンランキング」。NOW部門の1位に輝いたのは、ドラマやバラエティに引っ張りだこで、この下半期に特に躍進を遂げたTravis Japanの松田。情報バラエティ番組「ぽかぽか」のレギュラー出演や「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」では「マツダマン」として人気を博し、すっかりお茶の間の顔になった。また、下半期は「24時間テレビ48」にて、急遽の代役を務めたことも話題に。本人としてもとにかく頑張ったな、楽しかったなと思えた半年だったそうだ。
実は「ViVi国宝級イケメンランキング」のNEXT部門には、2019年下半期から連続ランクイン。NOW部門には2024年上半期から連続ランクインしていた松田。このランキングについては「実は前回4位だったのがちょっと悔しかった」と語り、今回のランキングでは1位を狙っていたとのこと。初ランクインから6年、自身初の首位獲得となった。誌面ではそんな1位獲得の喜びや、2025年を振り返ってのエピソードやグループとしての目標などを語っている。
22歳以下のネクストスターたちの登竜門として存在感を放つNEXT部門で頂点に立ったのは、岩瀬洋志。30歳以上が対象となるADULT部門の1位には、SixTONESの松村北斗が輝いた。松田、岩瀬、松村に加え、「ViVi」2026年2・3月合併号誌面ではNOW部門、NEXT部門にランクインされた人のピックアップ、インタビューと撮り下ろしも掲載。そして、NOW部門、NEXT部門、ADULT部門のランキング2位以降は、12月16日21時に発表予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門・NEXT部門・ADULT部門発表
◆松田元太「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門1位
2015年の11月にスタートし、今回の2025年下半期で10周年を迎えた「ViVi国宝級イケメンランキング」。NOW部門の1位に輝いたのは、ドラマやバラエティに引っ張りだこで、この下半期に特に躍進を遂げたTravis Japanの松田。情報バラエティ番組「ぽかぽか」のレギュラー出演や「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」では「マツダマン」として人気を博し、すっかりお茶の間の顔になった。また、下半期は「24時間テレビ48」にて、急遽の代役を務めたことも話題に。本人としてもとにかく頑張ったな、楽しかったなと思えた半年だったそうだ。
◆NEXT部門は岩瀬洋志・ADULT部門は松村北斗
22歳以下のネクストスターたちの登竜門として存在感を放つNEXT部門で頂点に立ったのは、岩瀬洋志。30歳以上が対象となるADULT部門の1位には、SixTONESの松村北斗が輝いた。松田、岩瀬、松村に加え、「ViVi」2026年2・3月合併号誌面ではNOW部門、NEXT部門にランクインされた人のピックアップ、インタビューと撮り下ろしも掲載。そして、NOW部門、NEXT部門、ADULT部門のランキング2位以降は、12月16日21時に発表予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】