岩瀬洋志、2025年下半期「ViVi国宝級イケメンランキング」NEXT部門で1位 初の首位獲得
【モデルプレス＝2025/12/16】12月23日発売の「ViVi」（講談社）2026年2・3月合併号では「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年下半期」を発表。俳優の岩瀬洋志が、NEXT部門で初の1位を獲得した。
【写真】「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門・NEXT部門・ADULT部門発表
22歳以下のネクストスターたちの登竜門として存在感を放つNEXT部門。2025年下半期の頂点に立ったのは、「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」で北くん役を好演し、持ち前の美しすぎる顔と驚異的なスタイルで、ファッションや美容業界から引っ張りだこの岩瀬。写真があがるたびに「ビジュつよ」「顔が綺麗で衝撃を受けた」とSNSを賑わせ、そのビジュアルとキャラクターで、世を“よーじ沼”に引き込む、令和のNEWスターがついにNEXT部門の王座に輝いた。
撮影現場には、「よろしくお願いしまーす！」と颯爽と登場した岩瀬。到着してすぐに、ババッとジャケットを脱ぎ、衣装候補から自身でピックアップしたのが今回着用しているレザージャケットのセットアップ。試着をして「いいねぇ！これだ！」と即決し、その“爆速コーディネートチェック”に、同誌編集部も「国宝級イケメンは自分に合った衣装も瞬時にわかってしまうのか…」と思わず呟いてしまうほどだったという。
撮影が始まると、モニター越しにもかかわらず吸い込まれてしまいそうになるほどの目力で圧倒。次から次へとポーズを変え、いろんな表情を魅せる岩瀬に、十分なカットは撮れているとわかっていながらも、カメラマンも同誌担当編集もつい「もっと見たい！」の気持ちが抑えられず、時を忘れて撮影に夢中になったそう。公開された写真は、「360度、全方位イケメンとはまさに」と、全カット目を通した中から選ばれた1枚だという。また、受賞インタビューでは、岩瀬のチャーミングな一面もチラリ。SNSコンテンツでは、「あざとよーじ」全開となっている。
NOW部門の1位に輝いたのは、Travis Japanの松田元太。30歳以上が対象となるADULT部門の1位には、SixTONESの松村北斗が輝いた。松田、岩瀬、松村に加え、「ViVi」2026年2・3月合併号誌面ではNOW部門、NEXT部門にランクインされた人のピックアップ、インタビューと撮り下ろしも掲載。そして、NOW部門、NEXT部門、ADULT部門のランキング2位以降は、12月16日21時に発表予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門・NEXT部門・ADULT部門発表
◆岩瀬洋志「ViVi国宝級イケメンランキング」NEXT部門1位
22歳以下のネクストスターたちの登竜門として存在感を放つNEXT部門。2025年下半期の頂点に立ったのは、「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」で北くん役を好演し、持ち前の美しすぎる顔と驚異的なスタイルで、ファッションや美容業界から引っ張りだこの岩瀬。写真があがるたびに「ビジュつよ」「顔が綺麗で衝撃を受けた」とSNSを賑わせ、そのビジュアルとキャラクターで、世を“よーじ沼”に引き込む、令和のNEWスターがついにNEXT部門の王座に輝いた。
撮影が始まると、モニター越しにもかかわらず吸い込まれてしまいそうになるほどの目力で圧倒。次から次へとポーズを変え、いろんな表情を魅せる岩瀬に、十分なカットは撮れているとわかっていながらも、カメラマンも同誌担当編集もつい「もっと見たい！」の気持ちが抑えられず、時を忘れて撮影に夢中になったそう。公開された写真は、「360度、全方位イケメンとはまさに」と、全カット目を通した中から選ばれた1枚だという。また、受賞インタビューでは、岩瀬のチャーミングな一面もチラリ。SNSコンテンツでは、「あざとよーじ」全開となっている。
◆NOW部門は松田元太・ADULT部門は松村北斗
NOW部門の1位に輝いたのは、Travis Japanの松田元太。30歳以上が対象となるADULT部門の1位には、SixTONESの松村北斗が輝いた。松田、岩瀬、松村に加え、「ViVi」2026年2・3月合併号誌面ではNOW部門、NEXT部門にランクインされた人のピックアップ、インタビューと撮り下ろしも掲載。そして、NOW部門、NEXT部門、ADULT部門のランキング2位以降は、12月16日21時に発表予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】