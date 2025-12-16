SixTONES松村北斗、2025年下半期「ViVi国宝級イケメンランキング」ADULT部門で1位 “歴史的快挙”も達成
【モデルプレス＝2025/12/16】12月23日発売の「ViVi」（講談社）2026年2・3月合併号では「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年下半期」を発表。SixTONESの松村北斗が、ADULT部門で初の1位を獲得した。
【写真】「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門・NEXT部門・ADULT部門発表
実力者揃い、30歳以上が対象となるADULT部門にて1位に輝いたのは松村。松村は過去にNEXT部門、NOW部門にて1位を獲得しており、今回のADULT部門1位獲得にて、3部門全てでの首位、3冠を達成。これは「ViVi国宝級イケメンランキング」10年の歴史の中で、初の快挙となる。そのため、今回のADULT部門は拡大版に。通常のインタビューページに加え、「ほっくんと国宝級イケメンhistory」という、特別企画も用意された。特別企画内では、松村がまだデビュー前、2017年上半期にNEXT部門にランクインしたところから、順を追って歴史を遡る。ここまでの3冠の歩みを、ADULT部門1位の祝福とともに楽しむことができる。
撮影当日は初ランクインや、初めてのソロ取材記事、NOW部門殿堂入りで実施した表紙企画など、これまでの「ViVi」誌面を用意。記事を見比べて「それぞれの時代で目指していた像が違うなー」「この時期はまだ王道を目指そうと頑張ってた（笑）」と懐かしむ姿も。松村といえば3冠という歴史的快挙の記録を持ちながらも、「ViVi国宝級イケメンランキング」の取材では、常に一言目に「僕は王道のイケメンではないので…」と謙遜する姿がお決まりだというが、この3冠という結果には「個人の“好き”が集まった結果なので、素直に嬉しいです」と話したという。ADULT部門ということで、2025年に30歳となった松村の20代の頃との心境の変化、仕事への向き合い方の変化なども語っている。
「ViVi国宝級イケメンランキング」の誕生とほぼ時を同じくして初ランクイン、そして10周年の年に史上初の3冠達成。「ViVi国宝級イケメンランキング」の10年は松村と共にあった、と言っても過言ではない。今回はADULT1位に加え、3冠記念企画も実施したため衣装は2LOOK用意。ADULTの風格と気品漂うツイードジャケット＆コート姿のスタイリングに加え、お祝いムードたっぷりな立体バラのついたカーディガンのスタイリングを纏った松村の姿も見ることができる。
NOW部門の1位に輝いたのは、Travis Japanの松田元太。22歳以下が対象となるNEXT部門の1位には、岩瀬洋志が輝いた。松田、岩瀬、松村に加え、「ViVi」2026年2・3月合併号誌面ではNOW部門、NEXT部門にランクインされた人のピックアップ、インタビューと撮り下ろしも掲載。そして、NOW部門、NEXT部門、ADULT部門のランキング2位以降は、12月16日21時に発表予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門・NEXT部門・ADULT部門発表
◆松村北斗「ViVi国宝級イケメンランキング」ADULT部門1位
実力者揃い、30歳以上が対象となるADULT部門にて1位に輝いたのは松村。松村は過去にNEXT部門、NOW部門にて1位を獲得しており、今回のADULT部門1位獲得にて、3部門全てでの首位、3冠を達成。これは「ViVi国宝級イケメンランキング」10年の歴史の中で、初の快挙となる。そのため、今回のADULT部門は拡大版に。通常のインタビューページに加え、「ほっくんと国宝級イケメンhistory」という、特別企画も用意された。特別企画内では、松村がまだデビュー前、2017年上半期にNEXT部門にランクインしたところから、順を追って歴史を遡る。ここまでの3冠の歩みを、ADULT部門1位の祝福とともに楽しむことができる。
「ViVi国宝級イケメンランキング」の誕生とほぼ時を同じくして初ランクイン、そして10周年の年に史上初の3冠達成。「ViVi国宝級イケメンランキング」の10年は松村と共にあった、と言っても過言ではない。今回はADULT1位に加え、3冠記念企画も実施したため衣装は2LOOK用意。ADULTの風格と気品漂うツイードジャケット＆コート姿のスタイリングに加え、お祝いムードたっぷりな立体バラのついたカーディガンのスタイリングを纏った松村の姿も見ることができる。
◆NOW部門は松田元太・NEXT部門は岩瀬洋志
NOW部門の1位に輝いたのは、Travis Japanの松田元太。22歳以下が対象となるNEXT部門の1位には、岩瀬洋志が輝いた。松田、岩瀬、松村に加え、「ViVi」2026年2・3月合併号誌面ではNOW部門、NEXT部門にランクインされた人のピックアップ、インタビューと撮り下ろしも掲載。そして、NOW部門、NEXT部門、ADULT部門のランキング2位以降は、12月16日21時に発表予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】