辻ちゃん長女・希空（のあ）、大人なピンクメイクで変身「雰囲気全然違う」「一瞬誰かと」の声
【モデルプレス＝2025/12/16】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が12月15日、自身のInstagramを更新。大人なピンクメイクで変身した姿を披露し、話題を集めている。
【写真】18歳辻ちゃん長女「一瞬誰かと」雰囲気ガラリな最新ショット
希空は「＠vivi_mag_official 」とハッシュタグをつけ、雑誌「ViVi」（講談社）での「大人なピンクメイク」姿を公開。ピンク色を中心としたメイクながら、落ち着いた雰囲気をただよわせており、シックなストライプのパンツスーツを身に着けている。
この投稿にファンからは「大人の魅力凄い」「雰囲気全然違う」「色気がある」「かっこよさと可愛さが同居してる」「一瞬誰かと」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】18歳辻ちゃん長女「一瞬誰かと」雰囲気ガラリな最新ショット
◆希空、大人メイクショット公開
希空は「＠vivi_mag_official 」とハッシュタグをつけ、雑誌「ViVi」（講談社）での「大人なピンクメイク」姿を公開。ピンク色を中心としたメイクながら、落ち着いた雰囲気をただよわせており、シックなストライプのパンツスーツを身に着けている。
◆希空の投稿に反響
この投稿にファンからは「大人の魅力凄い」「雰囲気全然違う」「色気がある」「かっこよさと可愛さが同居してる」「一瞬誰かと」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】