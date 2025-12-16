

柴咲コウ

柴咲コウ、川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美が16日、 神奈川で開催されたABEMAドラマ『スキャンダルイブ』大ヒット御礼トークショーに登場。ドラマにちなんだお題でトークを行った。

ドラマ『スキャンダルイブ』は2025年11月19日よりスタート。芸能事務所「Rafale」の代表取締役社長・井岡咲（柴咲コウ）と、数多のスキャンダルを暴いてきた「週刊文潮」の記者・平田奏（川口春奈）が、所属俳優のスキャンダルを巡って熾烈な争いを繰り広げるサスペンスドラマだ。

主演の柴咲コウは、芸能事務所「Rafale」の代表・井岡咲として登壇し、第5話の先行上映を前に集まったファンに対し、作品への関心に感謝を述べた。

ドラマの反響について問われた柴咲は、自身は「友達少ないタイプ」としながらも、友人や知人からメールなどで「面白い」「続きが気になって仕方ない」といった声が届いていることを明かした。特に、この作品は「業界視聴率かなり高い」という印象を持っているとコメント。また、街中のポスターに書かれた「芸能人の皆さんスキャンダルに注意」という文言を見て、自身も業界の人間として「ちょっとドキドキする」と感じたことを告白した。

また、ドラマで登場する「ご飯が食べられない時でもカレーパウダーは偉大」というシーンにちなんで、多忙な中で「ご飯が食べられない時でも偉大なアイテム」について問われると、柴咲は「チュルチュル（麺）と辛いもの」の二つを推した。麺をすする行為がストレス発散になり、辛いものの刺激でパワーをもらえるのだという。柴咲は、この作品の撮影期間は「生半可な気持ちじゃない。責任重大」だったため、ストレスに打ち勝つために「“激辛チュルチュル”」を何度も食べ、週に３回ほど食べていたことを明かした。

2025年を漢字一文字で表す質問に、柴咲は「激」を選んだ。これは、激辛チュルチュルに助けられたことにも通じ、一年が「刺激的な一年」であり「激務」だったためだという。また、今年は「友達が増えた」とサプライズな変化を告白。自分自身が「刺激を求める今年一年だった」ため、「社交的、開いてた一年」だったと振り返った。

さらに、クリスマスの過ごし方として「睡眠」と「大掃除」というユニークな回答を披露。特に大掃除は「ストレス発散になる」ほど好きだといい、やり残しによるイライラを防ぐため、「25日あたりにやったら年末もすっきり心穏やかに過ごせる」と、ストイックな片付け哲学を語った。