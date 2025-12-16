¡ÚÅ´Æ»¤Î±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î³¤³°Í¢½Ð¤Ø¡Û½÷²¦¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë±Ñ¹ñÃÏ²¼Å´¤Î±¿±Ä¤ò¼õÂ÷ ³¤³°Å´Æ»¤Ø¤Î〝¥½¥Õ¥ÈÍ¢½Ð〟¤òÁÀ¤¦Åìµþ¥á¥È¥í
¾å¾ì¤ËÂ³¤¼ÒÆâ¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤¿¡ª
¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·¡¤Ã¤ÆÀþÏ©¤òÉßÀß¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ïー¥É¤Î³¤³°Í¢½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´À¤äÄê»þÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿Å´Æ»±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¤Î³¤³°Í¢½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡×¨¡¡£¤³¤¦°Õµ¤¹þ¤à¤Î¤ÏÅìµþÃÏ²¼Å´¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¡Ë¼ÒÄ¹¤Î¾®ºä¾´ÍÎ»á¤À¡£2025Ç¯6·î¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾®ºä»á¤¬·Ç¤²¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î1¤Ä¤¬³¤³°Å´Æ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥È¥í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢24Ç¯¤ËÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î³ô¼°¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½éÆü¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ç¤Ï1Ãû±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£11·î²¼½Ü¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï9400²¯±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Å´Æ»¶È³¦¤Ç¤Ï¡ÖÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¹â¤µ¡×¡Ê»äÅ´´´Éô¡Ë¤À¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÇä¾å¹â±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬21.3¡ó¤ÈÂ¾¤Î»äÅ´Âç¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â2ÇÜ¶á¤¤¼ý±×ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡4078²¯±ß¤ÎÇä¾å¹â¡Ê25Ç¯3·î´ü¡Ë¤Î¥á¥È¥í¤ÈÙÉ¹³¤¹¤ë¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡ÊÆ±4227²¯±ß¡Ë¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ÏÌó6500²¯±ß¡£Çä¾å¹â¤Ç¤Ï¥á¥È¥í¤è¤ê¾å¤ÎÅìÉðÅ´Æ»¡ÊÆ±6314²¯±ß¡Ë¤ÏÌó5260²¯±ß¡¢¶áÅ´¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÆ±1Ãû7417²¯±ß¡Ë¤ÏÌó5557²¯±ß¤Ë²á¤®¤º¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ç¤ÏÇä¾å¹â¤Ç¥á¥È¥í¤Î3ÇÜ¶á¤¤1Ãû1070²¯±ß¡ÊÆ±¡Ë¤ÎºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î9964²¯±ß¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥á¥È¥í¼ÒÆâ¤¬¾å¾ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡×¡Ê´´Éô¡Ë¤Î¤¬±Ñ¹ñ¤ÎÃÏ²¼Å´¤Î±¿±Ä¼õÂ÷¤À¡£±Ñ¹ñ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÃÏ²¼Å´¤ò³«ÄÌ¤µ¤»¤¿〝ÃÏ²¼Å´Àè¿Ê¹ñ〟¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥á¥È¥í¤Ï³¤³°Å´Æ»¤Î±¿±Ä¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼õÂ÷¤¹¤ë¡ÖO&M¡Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡õ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡Ë»ö¶È¡×¤ò¡Öº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¸»Àô¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢25Ç¯5·î¤«¤éÆüËÜ¤ÎÅÔ»ÔÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Ç½é¤á¤Æ±Ñ¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¸òÄÌ¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÃÏ²¼Å´¤¬¼óÅÔ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÃæ¿´Éô¤òÅìÀ¾¤ËÁö¤ëÂçÆ°Ì®¤Ç±Ñ¹ñ½÷²¦¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥é¥¤¥ó¡×¡£Æ±Àþ¤Ï¥Òー¥¹¥íー¶õ¹Á¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÀ¾Éô¤«¤é¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤òÃÏ²¼¤Ç´Ó¤¤¤ÆÅìÉô¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¸Î¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ºß°Ì70¼þÇ¯¤Î22Ç¯¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ©Àþ¤À¡£
¡¡¥á¥È¥í¤Ï½»Í§¾¦»ö¤È±Ñ¹ñ¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¡¦¥´ー¥¢¥Ø¥Ã¥É¤È¶¦Æ±¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¸òÄÌ¶É¤«¤é±¿±Ä»ö¶È¤ò¼õÃí¡£3¼Ò¤¬ÀßÎ©¤·¤¿»ö¶È²ñ¼Ò¤¬ºÇÄ¹9.5Ç¯´Ö¡Ê´ðËÜ7Ç¯+¥ª¥×¥·¥ç¥ó2.5Ç¯¡Ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»ö¶È²ñ¼Ò¤Î½Ð»ñÈæÎ¨¤Ï65¡ó¤¬¸½ÃÏ´ë¶È¤Ç¥á¥È¥í¤È½»¾¦¤Ï17.5¡ó¤º¤Ä¡£¾®ºä»á¤Ï¡Ö¼ý±×ÌÌ¤ÇÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢±¿±ÄÌÌ¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£²ó¤Î±¿±Ä»ö¶È¤Ï¡Ö¼ÖÎ¾¤ä¾èÌ³°÷¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÂÁ´¡¢Äê»þ±¿¹Ô¡¢¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ËÅö¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ö¸Î¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤µ¤º¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉ¾È½¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥é¥¤¥ó¤Ï¹á¹Á¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¡¦MTR¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬±¿±Ä¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¹á¹Á¤ÎÃÏ²¼Å´¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹á¹Á¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»Ô¾ì¤Ç¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢Áá¤¯¤«¤é³¤³°Å¸³«¤ò³«»Ï¡£Ãæ¹ñ¤ä¹ë¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¤âÃÏ²¼Å´¤Î±¿±Ä»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ë¶¥ÁèÆþ»¥¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖMTR¤âÆþ»¥¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¥á¥È¥í¿Ø±Ä¤¬¼õÃí¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤À¡£¤¿¤À¡¢¥á¥È¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤ÏÅìÀ¾Àþ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¿´Éô¤ÏÃÏ²¼Å´Ï©Àþ¤À¤¬¡¢¹Ù³°Ï©Àþ¤ÏÃÏ¾å¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Áí±äÄ¹¤ÏÌó117¥¥í¡£¡ÊÅìµþ¡¦ÃæÌî±Ø¤«¤éÀéÍÕ¡¦À¾Á¥¶¶±Ø¤Þ¤ÇÁ´Ä¹Ìó30¥¥í¤Î¡ËÅìÀ¾Àþ¤Îµ¬ÌÏ¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë¡×¡Ê´´Éô¡Ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í¢Á÷¿Í°÷¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥é¥¤¥ó¤Î23Ç¯¤Î¾èµÒ¿ô¤Ï2.1²¯¿Í°Ê¾å¡£30Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´ÖÍøÍÑ¼Ô¤¬2.5²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥È¥í¤Î24Ç¯ÅÙ¤ÎÍ¢Á÷¿Í°÷¤Ï¤½¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤Î23.8²¯¿Í¡£¡ÖÅÔ»ÔÉô¤Îº®»¨´ËÏÂ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÃÏ²¼Å´¤Î±¿±Ä¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÍ¢Á÷¿Í°÷¤ò¤µ¤Ð¤±¤ë´ë¶È¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë
