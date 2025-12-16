ユーロ圏 １０年債利回り格差 伊仏ともに７１ｂｐ、伊独格差が再び広がる
ユーロ圏 １０年債利回り格差 伊仏ともに７１ｂｐ、伊独格差が再び広がる
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.84
フランス 3.545（+71）
イタリア 3.547（+71）
スペイン 3.278（+44）
オランダ 2.968（+13）
ギリシャ 3.432（+59）
ポルトガル 3.145（+31）
ベルギー 3.321（+48）
オーストリア 3.089（+25）
アイルランド 3.024（+18）
フィンランド 3.162（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.84
フランス 3.545（+71）
イタリア 3.547（+71）
スペイン 3.278（+44）
オランダ 2.968（+13）
ギリシャ 3.432（+59）
ポルトガル 3.145（+31）
ベルギー 3.321（+48）
オーストリア 3.089（+25）
アイルランド 3.024（+18）
フィンランド 3.162（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）