ユーロ圏　１０年債利回り格差　伊仏ともに７１ｂｐ、伊独格差が再び広がる
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ　　　　2.84
フランス　　　3.545（+71）
イタリア　　　3.547（+71）
スペイン　　　3.278（+44）
オランダ　　　2.968（+13）
ギリシャ　　　3.432（+59）
ポルトガル　　　3.145（+31）
ベルギー　　　3.321（+48）
オーストリア　3.089（+25）
アイルランド　3.024（+18）
フィンランド　3.162（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）