ユーロ圏 １０年債利回り格差 伊仏ともに７１ｂｐ、伊独格差が再び広がる

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）

ドイツ 2.84

フランス 3.545（+71）

イタリア 3.547（+71）

スペイン 3.278（+44）

オランダ 2.968（+13）

ギリシャ 3.432（+59）

ポルトガル 3.145（+31）

ベルギー 3.321（+48）

オーストリア 3.089（+25）

アイルランド 3.024（+18）

フィンランド 3.162（+32）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

