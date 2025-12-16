政府が物価高対策として活用を促している「おこめ券」について、高知県内では少なくとも16市町村が配布をしない見通しであることが、高知放送の調べで分かりました。



食料品の高騰対策として、政府は自治体向けの重点支援地方交付金を増やし、1人あたり3000円程度の支援を行う考えです。その中でも、急激に高騰したコメの消費を促すため、政府が推し進めるのが「おこめ券」の配布です。

券を発行するJA全農などは、政府の方針に対応して自治体向けに期限付きの「おこめ券」を1枚480円前後で発行する予定です。





物価高対策として「おこめ券」は必要なのか。街の人は―■街の人たち「もらえる物ならいただきたいな、くらいの意見しかない」「隣や近所が農家なので、（コメは）いつも分けてもらっている。おこめ券よりは、もうちょっと他の物が良い」「必要ない。無駄な税金を使うというかね、印刷代に。（Qどんな形だったら良いか？）現金」今回の重点支援地方交付金は、自治体が自由に使うことができ、「おこめ券」の配布も市町村の判断に任せられています。高知放送の調べでは、香美市や土佐町、佐川町など16市町村が「おこめ券」を配布しない方向で検討していることが分かりました。主な理由として、コメ農家が多いため配布の効果が薄いことや「おこめ券」の使い道が限られていることなどをあげています。これらの自治体では、コメ以外にも使える商品券や地域通貨の発行などを考えているということです。県内で人口が最も多い高知市は、「おこめ券」を配布するか、決まっていない状況です。■高知市政策企画課・村永京介課長「いまの段階で、おこめ券一択だとか現金支給とか、どの手法が一番良いのか決めかねている状況」今回の交付金は、現時点で自治体に配られる金額や現金の支給が可能なのか明確に決まっていません。仮に、高知市の人口分に相当する交付金が入っても、「おこめ券」を配布するかコスト面で判断する考えです。■村永課長「31万人の市民の皆さんにちゃんと届くまでにどれぐらいの時間がかかるのか、物理的な媒体を扱う手数が伴ってきますので、それを他の手法でやるとした時に、それでもおこめ券が適切な手法で費用対効果が良いというのであれば、選択肢をいまの段階では排除していない」県内では「おこめ券」の配布について時期も未定となっていますが、高知放送の調べでは、現時点で「おこめ券」を配ると決めている県内の市町村はありません。