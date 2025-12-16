山形県内を訪れる外国人の半数以上を占めている台湾に県産品を売り込もうと現地で開かれた商談会で、山形県の花「ベニバナ」の海外進出を目指して山形市の企業が参加しました。台湾の人々の反応は。



12月4日、台湾の台北市で一人の男性がタクシーに乗り込みました。

山形市でベニバナの食品開発などを行っている会社、オガルの伊藤一之さんです。



株式会社オガル 伊藤一之さん「ちょっとこれから薬膳料理店に行く。ベニバナの市場がどうなっているのか調べていて、日本よりは漢方とかで”ベニバナ”が使われていることが分かった」





中東からシルクロードを通って日本に渡ってきたとされるベニバナ。山形では江戸時代に最上川流域で盛んに生産されました。また、ベニバナは血行を良くする漢方薬として取引されています。伊藤さんは飲食店や食品加工会社、生産者らで組織する「ベニバナ推進協議会」の副会長を務めていて、ベニバナの花びらを乾燥させた食用の乱花や、ベニバナを使った食品の販売などを行っています。今回、県産ベニバナの海外進出を図る狙いを聞きました。株式会社オガル 伊藤一之さん「次の世代がベニバナを引き継いで今後もやっていくかといえば現実的を見たら難しいと思う。ベニバナがお金になって、職業として雇用自体を創出しなければベニバナが残っていくのは難しい」ベニバナの販路拡大で収益を上げることで、担い手確保につなげたいといいます。ベニバナが漢方に使われるとはいえ、台湾での需要は未知数。伊藤さんは地元の人に親しまれている漢方薬局を併設する薬膳料理店を訪ねました。株式会社オガル 伊藤一之さん「予想したより優しい味。日本人好みといえばそうかも。味噌と香辛料の味がどっと来て最後に甘みが来る」店主に、ベニバナの写真を見せてみるとー。「中国産です。これはスペイン産」この店で、”ベニバナ”は中国産は1グラム50円で、スペイン産は1グラム2500円で販売されていました。オガルの乱花は1グラム100円。スペイン産の25分の1です。日本のベニバナを見たことがあるか聞いてみるとー。「ありません。中国産とスペイン産だけです。日本のベニバナはないです。生産量がとても少ないと聞いています」株式会社オガル 伊藤一之さん「きょうはすごく、これだけで来た意味がある。一番重要なつながりが見えた気がする」そして、商談会当日ー。株式会社オガル 伊藤一之さん「ベニバナは近代化で衰退した。もう一度これを生かしてビジネスをしたい。赤色だけじゃなくきれいな黄色が出る。なのでいろんな可能性がある。いろいろな使い方ができる」オガルは参加企業の中で最も多い、7社のバイヤーと商談し、このうちの6社と契約に向けた具体的な進展がありました。商談したバイヤーは。バイヤー「もう購入を決めました。チャンスがあればベニバナ畑を一度見に行きたい。これから海外のお客さんにもハーブティーなど健康食品としてベニバナを使っていきたい」商談会を終えてー。株式会社オガル 伊藤一之さん「予想以上にベニバナの市場はある。商談会の最中にも2社からサンプルを買いたいと言われて買い占められた。今後地道に、実務的なところを詰めて、実際に山形県産ベニバナが台湾市場に出回るようなアプローチや取り組みをしていきたい」県産ベニバナを次世代につないでいくため、販路拡大への取り組みが続きます。