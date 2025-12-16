2026年1月、前市長の辞職に伴う高知県・土佐清水市長選挙が行われます。12月16日、土佐清水市で前の県議会議員 橋本敏男氏が会見を開き、市長選挙への出馬を表明しました。



土佐清水市で2026年1月に行われる土佐清水市長選挙への出馬会見を行ったのは、前の県議会議員の橋本敏男氏（67歳）です。

土佐清水市では、前の市長が官製談合防止法違反などの罪で起訴され、12月1日に辞職しています。

橋本氏は、市民からの信頼を取り戻す市政運営を目指すと意気込みを語りました。





■橋本氏「今回、官製談合という本当に前代未聞の事件が起きた。市民の信頼は失墜した。その信頼を回復するには、何が1番大事なのかというと行政の透明性だと思う。しっかりと市民の皆さんに見える化を図りながら、そういう行政をやっていかなければこの信頼は勝ち得ないという風に心に決めている」現在のところ、土佐清水市長選挙に出馬を表明しているのは橋本氏のみです。前市長の辞職に伴う土佐清水市長選挙は、2026年1月11日に告示され、選挙戦になった場合は1月18日に投開票されます。