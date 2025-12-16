川口春奈、2025年は30代の“洗礼”を実感 意味深な答えで会場わかす「すごく刺激的な一年」
俳優の川口春奈（30）が16日、横浜市内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』大ヒット御礼トークショーに登壇。今年1年を振り返った。
【集合ショット】素敵…！華やかな衣装で登場した柴咲コウ＆川口春奈ら
同作は芸能事務所と週刊誌の"禁断の攻防戦"を描く。一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマ。川口はスキャンダルの真相に迫る週刊誌記者を演じる。
イベントのトークコーナーで2025年を振り返った川口は、今年の歩みを「濃」という漢字一文字で表した。川口は「今回の役も、自分自身が挑戦したことのない役柄だったという意味でも、すごくチャレンジングだった」と語った。
また、今年30歳を迎えたことについて「30のスタートダッシュはこんなに濃いものだと、良くも悪くも感じましたね。なんて言うんですかね…洗礼って言うんですかね。すごく刺激的な一年でした…」と、意味深な答えで会場の笑いを誘った。
イベントには川口のほか、柴咲コウ、茅島みずき、鈴木保奈美が参加した。
