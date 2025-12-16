女優柴咲コウが16日、神奈川・横浜市内でABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」（毎週水曜午後10時配信、全6話）大ヒット御礼トークショーに出席した。

芸能事務所代表の井岡咲（柴咲）と週刊誌記者の平田奏（川口春奈）による、俳優のスキャンダル記事掲載をめぐる熾烈（しれつ）な争いと、芸能界の深い闇を描くドラマ。業界内で大きな反響を呼んでいるといい「友達が少ないタイプで業界の人もそんなに知らないけど、それでも『面白いよ』とか『続きが気になる』と直接メールいただいたりして、楽しんでいただけているんだな…と思っています」と語った。

今年1年は漢字1文字で「激」と表し、「刺激的で、激務で、激だった」と振り返った。続けて「刺激的な出会いもたくさんあって、あまり友達を増やせないタイプだけど、友達が増えました。きっかけはわからないけど、刺激を求める1年だったので、社交的で開いていた1年だった」と笑顔を見せた。

激務だった1年のリフレッシュ法は激辛麺を食べることと明かし、「麺をちゅるちゅるすするのがストレス発散で、それが辛かったら『変わるぜ！』ってなる。ストレスがたまったら辛いちゅるちゅるを食べて、パワーをもらいました」。同作の撮影中は「数え切れないぐらい、ちゅるちゅるに行った。週に3回ぐらい激辛ちゅるちゅるに行きました」と苦労をのぞかせた。