鈴木愛理、内田篤人にぶっこみ質問！「恋愛でもディフェンスなんですか？」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

12月11日（木）に放送された同番組に、サッカー番組の解説で共演する“師弟コンビ”である内田篤人と影山優佳が出演した。

影山が「ピッチ外でもディフェンスっぽい」と内田を評すると、鈴木は恋愛について鋭く切り込み…。

【映像】「恋愛でもディフェンスなんですか？」鈴木愛理が内田篤人に強烈な一言

「サッカーのプレーに人間性は出るのか？」という問いかけに、内田と影山は「出るね」とうなずくと、内田は「ディフェンスの選手は責任感が強く、オフェンスの選手は爆発力が必要」とポジションによって適性があると語る。

鈴木が「“絶対前やりたい！”と思ってるディフェンス向きの人もいるじゃないですか」と疑問を口にすると、内田は「それが槙野智章」と元サッカー日本代表の名前を出しスタジオが爆笑に包まれた。

ディフェンダーである内田のプレーは“責任感タイプ”。「フィールドの外に出たら全然違う？」と山里に振られた内田は「え、どうだろう？」と考え込むと、逆に影山に「ディフェンスっぽい？俺の私生活」と確認する。

影山は「共演していて、すごく盛り上がっていても『かげ喋ってなくない？』と気にかけてくれるなど視野が広い。ディフェンダーとして一番後ろで全体を見ている感じはピッチ外も一緒」と内田を称賛した。

これを聞いた山里は「ディフェンスの方がモテるな」と内田に目をやる。

すると鈴木が「恋愛でもディフェンスなんですか？」と内田に質問。恋愛でも冷静な感じなのか、という意味だったようだが、初めて口にする質問に「言い方合ってるかわからないけど」と自分で笑ってしまっていた。