エレコムは、12月30日から31日の期間、東京ビッグサイトにて開催されるコミックマーケット107（以下、冬コミ）にて、ブースを出展する。イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」との共同出展となる。

ブースでは、Apple Pencilの使用感向上に役立つ製品を多数用意。マンガやイラストをデジタルで制作する人に向け、タブレット用誤操作防止グローブや、3種類のApple Pencil専用のペン先を展示し、ブースでは実際に書き心地を試すことができる。

また、2002年発表の「士郎正宗 デザインマウス」を復刻し、そのモックアップの展示も行なう。同製品は、2026年春に発売予定。

□「士郎正宗 デザインマウス」特設Webページ

出展内容

・店頭ではなかなか体験できない、Apple Pencil専用のペン先の使用感比較

・タブレット用の誤操作防止グローブの体験

・各種タッチペン、Apple Pencil用グリップ、紙心地フィルム、ドローイングスタンドなどの販売

・士郎正宗デザインマウスの展示

イベント開催概要

イベント名 ：コミックマーケット107

開催期間 ：2025年12月30日（火）～31日（水）10時30分～17時

※最終日は16時に終了

開催会場 ：東京ビッグサイト 東京国際展示場

主催 ：コミックマーケット準備会

出展エリア ：西館1Fアトリウム エレコム×クリップスタジオブース