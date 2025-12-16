ウインターカップ2025デザインのスマホケースが登場…全出場校120校のユニフォームから選べる

株式会社FOX（本社：東京都千代田区）が運営するオンデマンドプリントサービス「caseplay（ケースプレイ）」は、高校バスケの全国大会「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」デザインのスマートフォンアクセサリーを、2025年12月15日に販売開始したことを発表した。

今回のラインナップの核となるのは、大会に出場する全120校のユニフォームをモチーフにしたカスタムデザインである。さらに、背番号も0から99まで選択可能となっており、ファンは自身の「推し校」や好きな番号の組み合わせでスマホケースをオーダーできるという。対応機種はiPhone、Xperia、Pixel、Galaxyなど150機種以上に及ぶ。

caseplayは、独自に開発した受発注システムにより受注した商品のみをオンデマンド印刷で都度生産し、無駄なものを作り出さない、多くの機種×多くのデザイン×多くのアイテムの在庫を抱えることなく販売可能なプラットフォーム。（ビジネスモデル特許出願済） 日本で最もシェアの大きなiPhoneシリーズに加えて、人気のAndroidスマートフォンユーザーにも自分らしい好きなデザインのスマートフォンケースをはじめとするテックアクセサリーを提供している。

