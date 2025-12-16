¶¶ËÜ°¦¡¢¡Ö½ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤¹¡×¤Ë½Å¤Í¤¿¡È¤ª¤Æ¤¤¡É¤Ø¤Î»×¤¤¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§²£ÉÍÎ®À±¡¢¶¶ËÜ°¦¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù´°Áö¤Ë¡Ö¿´¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Åê¹Æ¤Ç¶¶ËÜ¤Ï¡¢¡Ö½ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÄÕ½Å¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¿®Ç°¤Ï¡¢»ä¤¬¤³¤Î¤ª»Å»ö¡¢É½¸½¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Î¥·ー¥ó¤Î¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¿»ä¼«¿È¤Î»×¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿´¶¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î1ËçÌÜ¤«¤é¤Ï¡¢¤Æ¤¤Ìò¤È¤·¤Æ¤Î¶¶ËÜ¤¬²ÖÂ«¤òÊú¤¨¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ý´ã¶À¤ËÃåÊª»Ñ¤È¤¤¤¦¡È¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡É¤é¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¤Þ¤È¤¦¤è¤¦¤Ê°ìËç¤À¡£
¡¡Â³¤¯¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Äç»¥¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ëºÝ¤ËÎ¢ÊÖ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»¥¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¶ËÜ¤Ï¤½¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡ÖËÜ¤ò°¦¤·¡¢Ê¢¤ÏËþ¤¿¤»¤º¤È¤â¿´¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤È³Ð¸ç¤È·É°Õ¤ò»ý¤Ä¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡×¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¸³¶¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡ÖÁí½¸ÊÔ¤äºÆÊüÁ÷¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Öº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë