ABEMAは、リアルイベント『LOCK ON FLEEK GAME FESTA』を2026年1月22日18時より全編無料独占生放送するほか、「ABEMA PPV」にて本編のアーカイブ配信やマルチアングルカメラを楽しめるPPV限定配信も実施することを発表した。

今回のイベントは、「にじさんじ」の総合エンタメ番組『LOCK ON FLEEK』初のリアルイベントだ。イベントでは、MCのレイン・パターソン、ローレン・イロアス、アルス・アルマルが自軍を率いて３つのゲームで大激突する。

実施するゲームは「Apex Legends」「Winning Post 10 2025」「Lock on Bullet（オリジナル電流バトル）」の3タイトルだ。また、イベント当日には直前特番の無料放送も行われる。

PPV限定配信では、本編のアーカイブ配信やマルチアングルカメラが楽しめる。マルチアングルカメラでは、本編カメラに加えて定点カメラ、レイン、ローレン、アルスの各軍視点のカメラが楽しめる。

各リーダーのチケット風クリアカード＆チケットホルダーがついてくるマルチアングル付き視聴チケット＜グッズ付き＞も販売する。

チケット販売は既に開始しており、マルチアングル付き視聴チケットは4,000円、マルチアングル付き視聴チケット＜グッズ付き＞は、各リーダーのグッズが付く単体チケットが各5,430円、3人全員のグッズが付いてくるコンプリートチケットが7,630円となっている。チケット購入者が視聴できる見逃し配信は2026年2月8日までだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）